改造風電事業 西門子能源旗下歌美颯將裁員並減產

西門子能源也公布第2季獲利符合分析師的預期，並調高業績展望。（路透）

西門子能源（Siemens Energy）周三宣布，旗下風電事業歌美颯（Gamesa）將裁員 並減產，希望這部門在連續四年虧損後能轉虧為盈，進而實現兩位數的獲利成長。西門子能源周三股價聞聲大漲8%。

西門子能源表示，風電未來主要將專注於歐洲和美國市場。

這些調整將針對在岸事業。歌美颯在這方面受到打擊最大，高成本也讓風電業無利可圖。歌美颯新一代的風機出現嚴重的技術問題，拖累西門子能源原本獲利的電網和燃氣部門，迫使西門子能源向政府爭取大訂單以度過難關。

西門子能源並未具體說明裁員人數，而歌美颯目前僱用約 26,000 人。

歌美颯也將更換執行長，這已是 2017 年來四度換將。目前負責西門子能源資訊科技、採購和創新部門的 Vinod Philip （ 50 歲）將取代埃克霍爾特（Jochen Eickholt)） 62 歲的埃克霍爾特將於 7 月卸任。

西門子能源也公布第2季獲利符合分析師的預期，並調高業績展望。該公司如今預測，今年可比營收成長可達 12%，高於原預測的 7%。稅前自由現金流量高達 10 億歐元（約合 11 億美元），而非原預測的負 10 億歐元。

西門子執行長布魯赫（Christian Bruch）發布新聞稿說：「推動能源轉型的技術需求持續強勁，而風電事業轉型仍將是我們的重點。」