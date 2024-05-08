我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2024年全球百大富國排名曝光 美國排第9 冠軍是「這國」

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

改造風電事業 西門子能源旗下歌美颯將裁員並減產

編譯劉忠勇／綜合外電
西門子能源也公布第2季獲利符合分析師的預期，並調高業績展望。（路透）
西門子能源也公布第2季獲利符合分析師的預期，並調高業績展望。（路透）

西門子能源（Siemens Energy）周三宣布，旗下風電事業歌美颯（Gamesa）將裁員並減產，希望這部門在連續四年虧損後能轉虧為盈，進而實現兩位數的獲利成長。西門子能源周三股價聞聲大漲8%。

西門子能源表示，風電未來主要將專注於歐洲和美國市場。

這些調整將針對在岸事業。歌美颯在這方面受到打擊最大，高成本也讓風電業無利可圖。歌美颯新一代的風機出現嚴重的技術問題，拖累西門子能源原本獲利的電網和燃氣部門，迫使西門子能源向政府爭取大訂單以度過難關。

西門子能源並未具體說明裁員人數，而歌美颯目前僱用約 26,000 人。

歌美颯也將更換執行長，這已是 2017 年來四度換將。目前負責西門子能源資訊科技、採購和創新部門的 Vinod Philip （ 50 歲）將取代埃克霍爾特（Jochen Eickholt)） 62 歲的埃克霍爾特將於 7 月卸任。

西門子能源也公布第2季獲利符合分析師的預期，並調高業績展望。該公司如今預測，今年可比營收成長可達 12%，高於原預測的 7%。稅前自由現金流量高達 10 億歐元（約合 11 億美元），而非原預測的負 10 億歐元。

西門子執行長布魯赫（Christian Bruch）發布新聞稿說：「推動能源轉型的技術需求持續強勁，而風電事業轉型仍將是我們的重點。」

裁員

上一則

限購令鬆綁 中國五一檔二手房熱銷 業內：新屋交易年中有望改善

下一則

馬斯克曾說過傻瓜才用 特斯拉上季大買Luminar光學雷達

延伸閱讀

馬斯克砍光超充團隊後 特斯拉再裁3部門員工

馬斯克砍光超充團隊後 特斯拉再裁3部門員工
才剛降薪25% 中國券商龍頭中金傳要裁員3成

才剛降薪25% 中國券商龍頭中金傳要裁員3成
輔助汽車自駕 美中都有員工 這家光達感測器製造商裁員20%

輔助汽車自駕 美中都有員工 這家光達感測器製造商裁員20%
4科技公司將裁員數百人 灣區2年來裁4萬人

4科技公司將裁員數百人 灣區2年來裁4萬人

熱門新聞

葛洛斯（Bill Gross）預期，美國10年期公債殖利率未來12個月將漲破5%。(路透)

昔日債券天王葛洛斯預估 美債10年期殖利率恐漲破5%

2024-05-02 22:38
美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
三星在德國被判侵犯大唐4G專利，手機恐面臨銷毀 。(美聯社)

手機恐面臨銷毀 三星在德國被判侵犯大唐4G專利

2024-04-30 12:02
在聯準會利率決定之前，高於預期的工資數據引發新的通膨擔憂，美股收盤暴跌，結束全月的虧損。路透

就業成本推升殖利率 道指暴跌570點 20個月來最糟

2024-04-30 17:05
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20

超人氣

更多 >
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師

世界OnAir／從音樂博士轉行學飛 她41歲成聯航機師
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了