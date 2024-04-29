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歐洲線海運價 罕見單月連漲

記者邱馨儀／台北報導

海運貨量出來了，貨櫃艙位供給缺口擴大，繼5月地中海航運（MSC）的運價開出漲價第一槍後，國際大航商達飛（CMA）上周發出通知信函指出，遠東歐洲線5月15日將再漲一波，是疫後罕見出現單月連二漲情況。

台灣龍頭航商指出，近期遠東運往歐美的貨量開始出籠，尤其是歐洲。其主因之一是英國取消百項貨物關稅，中國製造業出口走出谷底，貨量開始增加，且有持續向上的態勢。

中國官方日前公布第1季GDP（國內生產總值）成長率5.3%，近期包括英國在內歐洲國家取消貨物關稅，目的是要降低通膨，由於美國通膨問題未解，貿易戰火打到海上運輸的可能性愈來愈高，是否帶動美國跟進降稅引發關注。

航商證實，遠東往歐洲貨量大增，導致艙位出現吃緊情況。運價方面，上周歐洲、北美線運價連袂大漲，根據最新消息，國際龍頭業者達飛海運5月15日遠東-歐洲運價（FAK）再漲25%，可望創兩年新高，每40呎櫃站穩5000美元高點。根據上海航交所公布的最新運價指數（SCFI），上周最新出爐運價全面飆漲，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達2300美元，較前一期狂漲329美元，周漲幅16.7%。

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