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日圓一再走貶 交易員：日本當局究竟要袖手到何時

編譯劉忠勇／綜合外電
值得注意的是，日銀總裁植田對日圓貶值擺明一副無傷大雅的態度。(歐新社)
值得注意的是，日銀總裁植田對日圓貶值擺明一副無傷大雅的態度。(歐新社)

日圓不斷走貶，且早已跌破日本所謂的底線，跌勢至此，交易員不禁要問：當局究竟什麼時候才會進場阻貶日圓？為何至今仍然袖手不管？

日本銀行（央行）上周五表明將金融情勢將保持寬鬆後，日圓兌美元上周五貶至34年來新低，今天適逢日本黃金周假期，交投清淡，日圓兌美元變動不大報1美元兌158.32日圓。

日本貨幣決策者已多次警告，不會容忍貶值幅度過大過快；日銀開會過後，財務大臣鈴木俊一也重申，政府將對匯率波動做出適當反應。他本月也向美國財政部長葉倫表達對日圓貶值的疑慮，市場參與者普遍認為，這是為干預預做準備。

Rabobank外匯策略主管Jane Foley在發給客戶的報告指出說：「外匯干預要成功扭轉美元/日圓走勢，除了日本經濟數據好轉之外，還得有美國經濟成長放緩和物價壓力緩解來配合。」「由此看來，財務省以嚇阻投機客做空日圓的做法恐怕還會持續數周。」

何謂日圓匯率波動過快？日本最高外匯事務官員神田真人已指出：一個月內波動幅度達到10日圓。上個月，日圓兌美元已貶值約7日圓，光是上周就下跌超過2%，今年迄今已下跌超過10%。

Pepperstone Group Ltd研究主管Chris Weston說：「當局可能會說，他們不會設下特定的匯率目標，但他們確實密切關注走勢和變化的速度，從目前的價位看來，他們得盡快採取行動，否則將喪失公信力。」

日本遲遲不願採取出手，可能原因之一是單靠干預無法改變龐大利率差距，這是日圓貶值的部分原因。儘管日本央行已經告別負利率，但日本的利率遠未達到足以吸引投資人放棄美國和其他國家更高殖利率的水準。

高盛集團策略師表示，全球總經環境只會讓日圓進一步走貶，就算進場干預，也難有成效。

高盛全球貨幣、利率和新興市場策略主管Kamakshya Trivedi 領銜的團隊寫道：「我們基線展望是經濟穩固成長、貨幣政策只會漸進調整，未來利率有上升風險，都對日圓不利。」「如此只留下一個問題：日本決策者會對抗日圓貶值到什麼程度，但我們認為工具有限。」

然而，高盛策略師強調，如果日圓繼續走貶，就像上周五那樣，干預的風險將大幅上升。日圓上周五重貶1.7%，創六個月來最大跌幅，收在158.30日圓。

但另一面來看，德意志銀行全球外匯研究負責人George Saravelos也表示，日圓疲弱對日本未必是壞事。他發布報告說，日圓走貶並未引起通膨問題，還推升日本投資人持有的海外資產價值。

日銀總裁植田和男上周五在記者會上淡化日圓對通膨的影響，反而說匯率持續藉刺激需求來嘉惠經濟。

Saravelos上周五表示，「日本對日圓擺明一副無傷大雅的態度。如果市場脫序，絕不排除干預，但值得注意的是，植田在記者會上也淡化日圓的重要性，並暗示不急於升息」。

日本 殖利率 匯率

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