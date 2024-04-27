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日相岸田將在OECD倡議「58國部長對話框架」 共同致力脫碳政策

中央社／東京27日綜合外電報導
岸田文雄。（路透）
岸田文雄。（路透）

日本首相岸田文雄接受日本經濟新聞書面專訪指出，將在OECD會議倡議創設有關脫碳的部長對話框架，包括新興及發展中國家共有58國參與，將以日本領導力推動跨國氣候變遷對策。

日本今年擔任經濟合作暨發展組織（OECD）輪值主席國，岸田預計5月2日訪問OECD總部所在的法國巴黎出席部長級理事會，針對氣候變遷問題發表演說。

部長對話框架可讓參與國共享脫碳技術及環境數據，將成為協助各國達成所訂數值目標的基礎。

岸田說，為了成為新興各國成長與發展的「陪跑人」，將採取與對方密切合作的因應作為。

部長對話框架除了OECD成員國外，還將納入南非及尚比亞等新興及發展中國家，也就是所謂的「南方世界」（Global South）國家；藉由吸納人口增長及產業成長顯著的地區，共同致力脫碳政策。

OECD成員以先進國家為主，總共有38國加盟。岸田表示，將在生成式人工智慧（AI）、自由數據流通等數位領域及氣候變遷等國際社會先進課題上，主導相關討論。

岸田還表示，OECD成員國加總占全球國內生產毛額（GDP）比率已降至6成，要進一步推動吸納非成員國的合作。

面對印尼與泰國等東南亞國家出現有意加盟OECD的行動，岸田說，將進一步加強OECD向外拓展到東南亞地區，推動可持續經濟成長，並表達在必要的程序方面，將由日本主導提供協助的想法。

日本 氣候變遷 東南亞

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