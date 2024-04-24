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Gucci「輕奢」定位在中國吃不開 母公司示警獲利萎縮45%

編譯葉亭均／綜合外電
法國精品集團開雲警告說，今年上半年獲利將銳減，原因是其下Gucci品牌首季表現不佳。(路透)
法國精品集團開雲警告說，今年上半年獲利將銳減，原因是其下Gucci品牌首季表現不佳。(路透)

法國精品集團開雲（Kering）警告說，今年上半年獲利將銳減，原因是旗下最大品牌Gucci表現不佳、危機加深。

開雲23日表示，預期今年上半年營業利益年比下滑40%至45%。由於中國需求疲軟，Gucci第1季同店銷售大減18%。該品牌占開雲逾三分之二的營業利益。

開雲的億萬富豪董事長皮諾（Francois-Henri Pinault）表示：「開雲第1季的表現明顯惡化。雖然我們原本就預期今年初會遭遇挑戰，但低迷的市況，尤其是中國，再加上從Gucci開始的特定門市進行策略重新定位，加劇了我們獲利下滑的壓力。」

他說：「我們全都努力不懈致力於監督開雲度過當前挑戰，重建穩固的平台以便迎接持久成長。」

開雲正努力振興Gucci，去年任命德薩爾諾（Sabato DeSarno）擔任新的創意總監，他設計的產品2月開始在門市銷售。開雲已示警，隨著精品市場降溫，要扭轉目前局面需要些時間。

開雲集團財務長波羅（Armelle Poulou）表示：「中國市場現在相當兩極化，消費者要麼青睞非常高檔的產品，不然就是傾向更平價的產品。Gucci的定位在中間，未能從兩極化的消費需求中受惠。」

不過波羅表示，這種情勢可能很快會出現變化，因為在新品系列推出增加之際，中國消費者正處在「觀望」狀態。她說，新設計到目前為止「非常受歡迎，尤其是成衣和鞋類」，而且預期到第3季，Gucci的所有產品都將來自德薩爾諾執掌的新系列。

此外，Gucci也致力於手提包產品。波羅在與分析師的會議上表示，開雲計劃今年加快新產品的推出。

不過分析師說，要把Gucci重新定位為與愛馬仕、香奈兒等高端精品品牌，同時改變其美學風格，挺為艱困。

開雲集團公布獲利預警後，在美交易的ADR股價重挫8.58%至33.79美元，在巴黎的股價今年來下跌12%；相較下，精品同業LVMH今年來股價上漲9%，愛馬仕上漲23%。

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