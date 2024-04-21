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中國最大推手 金價衝新高 每盎司2400元

編譯陳韻涵、林聰毅／綜合21日電
國際金價颷上新高，報導分析主因是來自中國強勁需求，購買力強大。(路透)
國際金價颷上新高，報導分析主因是來自中國強勁需求，購買力強大。(路透)

國際金價近來漲破每盎司2400元，衝上歷史新高，箇中原因包括中東及烏克蘭地緣政治緊張、聯準會(Fed)降息前景不明；這波凌厲漲勢引起國際市場關注，而最大推手其實是中國需求對黃金的買盤強勁。

中國央行連17月買黃金

彭博21日盤點金價創新高的原因，分別是中國投資人選項有限而流入黃金市場，刷新中國對這項貴金屬的消費紀錄、中國的黃金進口量激增；此外，中國人民銀行(央行)已破天荒連續17個月購買黃金，以分散外匯存底和匯率貶值風險，且中國黃金買家常須支付高於國際價格的溢價。

地緣政治緊張局勢升高和聯準會降息速度不如預期，讓黃金成為保值的高價投資標的。

不過，真正推動金價上漲的是中國強勁的需求，散戶、基金投資人、期貨交易員，甚至中國央行視黃金為不穩定時期的保值方法。

國際金價颷上新高，報導分析主因是來自中國強勁需求，購買力強大。(路透)
國際金價颷上新高，報導分析主因是來自中國強勁需求，購買力強大。(路透)

中國與印度競逐全球最大黃金買家的頭銜，但隨著中國珠寶、金條和金幣的消費屢創新高紀錄，中國去年對金飾的需求成長10%，印度則減少6%，中國超越印度成為全球最大黃金買家。

投資金條金幣激增28%

同時，中國房市危機持續、股市震盪和人民幣貶值，促使資金流向黃金，中國的金條和金幣投資激增28%。

克拉普維克說：「考量當前情況，黃金這樣的資產對新進買家而言，資金規模相當可觀；中國存在外匯管制和資本管制，投資選項有限，不能只看其他市場就把錢投進去。」

中國開採的黃金比其他國家多，但仍需大量進口，且進口數量持續激增。

海外買黃金兩年2800噸

中國過去兩年海外採購量逾2800噸，超越全球黃金指數股票型基金(ETF)支持的黃金總量，相當於聯準會持有庫存的三分之一；今年1月、2月的農曆年送禮旺季，中國的黃金進口量比去年同期增加53%。

再者，中國央行為分散其外匯存底、去元化、並為人民幣貶值避險，已連續17個月購買黃金，不僅刷新史上最長持續買進黃金的紀錄，也成為青睞黃金的眾多央行中最大手筆的買家。

金價創歷史新高、人民幣貶值影響中國買家的購買力，但中國對黃金的需求仍強勁，凸顯黃金的吸引力。

作為主要進口國，中國黃金買家常須支付高於國際價格的溢價；該價格本月初增至每盎司89元，而過去一年平均35元，歷史均價僅7元。

投資 央行 金價

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