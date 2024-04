中國衝擊2.0 大馬銷售網路儼然陷於低價傾銷潮

安華自2022年底就任首相以來也曾赴中國、德國等多國訪問並招商引資,中國更是其中的重點國家。(歐新社)

中國廉價商品傾銷衍生「中國衝擊2.0」爭議,大馬連帶受到影響,特別諸如中國製玩具和日常用品等遍布夜市與零售店,連移工也大量使用中國手機,大馬銷售網路儼然身陷中國低價傾銷潮。

今年是馬來西亞與中國建交50週年,不乏有親中社團看好與中國今後的貿易往來,期盼進一步擴大對中貿易能量。首相安華(Anwar Ibrahim)自2022年底就任首相以來也曾赴中國、德國等多國訪問並招商引資,中國更是其中的重點國家。

根據華爾街 日報報導,中國為扭轉經濟前景,正將廉價商品運送到全球各個角落,這是繼20多年前中國衝擊全球製造業之後,又一次規模數以兆美元計的考驗,「中國衝擊2.0」來了。

馬來亞大學(University of Malaya)中國研究所(Institute of China Studies)高級講師李志良(Karl Lee)今天告訴中央社記者,大馬從國家利益角度是開放做生意(Open for Business),「中國衝擊2.0」從某種形式觀察是一種美中的貿易對抗形式,大馬不會與中國在貿易上切割,但也不會與美國切斷貿易往來,美中都是大馬重要貿易夥伴。

他指出,統計也顯示,去年大馬向中國購買許多商品。值此全球物價上漲態勢,大馬物價不斷上揚,大馬目前仍位處開發中國家之列,民間社會更需要中國商品,關鍵原因在於這些商品由於廉價,擁有價格競爭優勢。

根據李志良分析,大馬與中國友好,但不代表安華政府不關注美國向中國發動新一輪關稅措施對大馬的影響。

馬來西亞由於位處東南亞 交通匯聚之地,中國商品隨著馬中關係不斷升溫成為大量進口之地,特別是民生日常生活用品充斥於各大夜市或零售小店,許多孩童的玩具、廉價衣服製品也舉目可見。

時事評論員馮振豪(Foong Zhen Hoe)說,這些中國製廉價品的關鍵競爭力就在「價格」,中國商品之所以在大馬大行其道,大馬人看中的就是低廉售價,或利用淘寶等購物平台購買大批生活用品。

馮振豪認為,部分大馬人認為「中國衝擊2.0」說法是另一種形式的美中貿易戰,特別值此美國即將大選之際,多半擔心會對大馬貿易造成不同程度的影響。

對多數大馬社群來說,他們關心的並不是國際貿易背後的政治風險,而是日常生活溫飽,這也是中國商品在大馬深受歡迎的原因之一。

記者今天在街訪時訪談一名在大馬工作的移工巴麗婍絲(Balqis),她並未使用蘋果或三星等手機品牌,而是使用中國手機小米 。

她受訪說,基於價格競爭等因素,移工朋友多半只能選擇使用售價相對低廉的中國手機。

記者在吉隆坡行經移工集聚的富都路(Lebuh Pudu)、西冷街(Jalan Silang)周邊街區,多數移工幾乎都是使用中國手機,並未在意有所謂資安危機外洩風險。

馮振豪強調,目前正值穆斯林的齋戒月,許多齋戒月市場或夜市售賣的玩具等用品不乏有來自中國廉價產品,這些便宜但未必耐用的商品價格「優勢」正席捲大馬銷售網路。