FT：多家台廠研擬在海外設立第二總部 防中國武力犯台

英國金融時報報導，幾家大型台灣製造業者考慮在海外設立第二總部，以便防範中國武力犯台的情節。（路透）

英國金融時報（FT）報導，幾家大型台灣製造業者考慮在海外設立第二總部，以便在如果發生中國武力犯台的情況下，還能維持營運。

這些計畫多數是在初步階段，但凸顯出在全球努力確保供應鏈 穩定的行動下，迫使在製造鏈、科技產品供應鏈中扮演重要角色的企業，必須有大幅度調整。

台灣KPMG合夥人郭士華向金融時報表示：「我們有客戶正在尋求或規劃設立第二總部」，這些集團身處製造業，「目前正在東南亞 尋找設立第二總部的地點，以便在台灣發生緊急情況下，讓他們在國外有能夠立即啟動的替代指揮系統」。

金融時報指出，根據參與商談的幾位人士說法，研擬海外第二總部選項的企業包括光寶科技和佳世達，兩家業者為消費者產品、電信、汽車和醫療應用裝置生產電子零組件。

佳世達一位發言人表示，該集團沒有考慮在海外設立第二總部；光寶科則沒有回應置評請求。

儘管台灣專家認為，短期內中國不太可能武力犯台，但北京施加的壓力提高，再加上動用軍事威嚇手段，導致許多外國企業與台灣企業集團的客戶啟動一些應變計畫。

中國成本上升、美中貿易戰與客戶要求去除中國相關風險的因素，已促使鴻海、和碩等集團在東南亞、印度、墨西哥、美國和歐洲擴張，取代在中國擴張。

在台灣的一家國際顧問公司主管透露，許多公司仍大多聚焦於地理上的分散製造，以及建立應變架構等，但「關於備用總部的討論，在最大型集團的高層中已經展開」。他說，他敦促客戶至少在第二據點複製一些總部的功能，「你必須自問，如果衝突迫使我們必須中止在台灣的運作長達六個月或一年，我們能夠存活嗎？你在那裡不需要投資人關係，但不能夠在沒有財務、發薪名單和應收帳款的情況下存活。」

一家公司的財務長表示，該集團考慮在新加坡 設立第二總部，因為該集團正在兩個東南亞國家擴大生產。

其他參與類似討論的人說，新加坡、日本、瑞士和荷蘭都是建立第二總部的選項，但排除了美國。雖然美國是台灣科技公司的主要市場，但由於稅務因素，美國並非是設立第二總部的合適選項。

隨著台灣企業學習在更多新的司法轄區進行營運，這些應變規劃是整體結構調整的一環。

崇越科技共同執行長李正榮向金融時報表示，公司已經整合10年計畫，要在各地區設立更多單位，聘僱並訓練能在不同國家輪調的中階經理人。他說： 「這些中階經理人十年後將成為高階主管。」

不過主管們、律師和顧問們表示，許多公司的相關推動依然緩慢，主要是不善於規劃。

工業電腦大廠研華共同創辦人何春盛說，裴洛西在2022年8月訪台時中國進行軍演，曾引發第二總部的討論，但他認為沒有迫切性，因為所有都可以透過電腦虛擬的方式完成。