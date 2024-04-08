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連續第二年 全球頂級大宗商品交易商賺翻了

編譯季晶晶／綜合外電
航運變貴，持續為全球頂級大宗商品貿易商創造商機。(新華社)
航運變貴，持續為全球頂級大宗商品貿易商創造商機。(新華社)

全球頂級大宗商品貿易商去年連續第二年賺得盆滿缽滿，因俄烏戰爭未止，持續為他們創造機會，即使價格波動減弱了。

根據知情人士，全球最大能源貿易商Vitol集團去年淨利潤達到驚人的130億美元，競爭對手摩科瑞（Mercuria）淨利潤約27億美元。兩家公司利潤都比前一年少了10%至15%，但都是排名第二年份的兩倍多。

這些數字顯示大宗商品交易業延續了史上最賺錢時期。根據彭博資訊估算，四大私營能源交易商——Vitol、托克（Trafigura）、摩科瑞（Mercuria）和Gunvor——過去兩年共獲得超過500億美元的淨利潤。相比之下，他們在2018到2019年的總收益僅為68億美元。

避險基金Citadel大宗商品主管Sebastian Barrack周一在瑞士洛桑舉行的英國金融時報大宗商品峰會上，以「天文數字」形容這些頂級貿易商過去兩年的利潤。

而他們獲得的利潤僅由一小群交易員和高階主管分享，其中一些人因此成為億萬富豪。Vitol由大約450名資深主管所擁有，托克有大約1,200名交易員股東，Gunvor和摩科瑞的逾半股權僅在三個人手上。

他們獲利豐厚的主因是，對俄羅斯出口產品的制裁繼續改變全球大量能源貿易的路線，造成新的混亂和貿易機會。同時，巴拿馬運河和紅海航運困難重重，也使能源、穀物和金屬的航運變得更貴。

於此同時，頂級貿易商向外購買資產。Vitol一直在收購煉油廠的股份，Gunvor同意收購一家西班牙天然氣發電廠的多數股權，托克則收購一家生物燃料和燃料分銷商。他們也大舉招兵買馬，增加天然氣、電力、貨運和金屬的交易員，以便在傳統搖錢樹石油之外的市場建立業務。

除上述實物貿易商獲致暴利外，能源巨擘如殼牌（Shell）和道達爾（Total）、礦業公司如嘉能可（Glencore），避險基金如Citadel等，也都賺飽飽。

利潤 天然氣 石油

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