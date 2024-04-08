我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夏立言訪美國務院會晤行政官員 談台灣選後新局

洛杉磯華人區大火 10人傷40多人流離失所

韓媒TheElec：三星成功爭取到輝達晶片2.5D封裝訂單

編譯劉忠勇／綜合外電
三星電子去年即開始推銷2.5D高階晶片封裝服務。（路透）
三星電子去年即開始推銷2.5D高階晶片封裝服務。（路透）

南韓媒體 TheElec 報導，去年即開始推銷2.5D高階晶片封裝服務的三星電子，終於成功爭取到輝達（Nvidia）為客戶。

報導引述市場人士指出，三星的先進封裝 團隊將為輝達提供 Interposer （中介層） 和 I-Cube 先進封裝服務，不過，高頻寬記憶體 (HBM) 和 GPU 晶圓生產仍將由其他公司負責。

2.5D封裝是將CPU、GPU、I/O、HBM在內的晶片水平置於中介層之上。三星將自己研發的 2.5D 封裝技術命名為I-Cube，台積電則稱為 CoWos。

輝達的 A100 和 H100 系列 GPU 以及英特爾的 Gaudi 系列資料中心 GPU 都採用2.5D的先進封裝技術。

報導說，三星將為輝達提供整合四顆 HBM 晶片的 2.5D 封裝服務，而目前已擁有可支援整合八顆 HBM 高頻寬記憶體晶片的封裝技術。

不過，消息來源也透露，在 12 吋晶圓上放置八顆 HBM 需要 16 個中介層，如此會降低生產效率。因此，三星正針對八顆以上 HBM 晶片封裝研發一種面板級先進封裝（PLP）技術。

報導說，輝達之所以向三星下單，可能是AI晶片需求激增，導致台積電 CoWoS 產能不足。三星既爭取到這批訂單，接下來也可能有機會拿到HBM的訂單。

三星 晶片 輝達

上一則

美債殖利率走升 抑制美股走勢持平

延伸閱讀

台積電營收 挑戰歷年最強Q2

台積電營收 挑戰歷年最強Q2
三星首季營利 增9倍創新高

三星首季營利 增9倍創新高
AI用記憶晶片HBM 3大廠都靠它 Towa股價1年飆翻390%

AI用記憶晶片HBM 3大廠都靠它 Towa股價1年飆翻390%
阿里巴巴蔡崇信：中國AI落後2年 高階晶片斷供影響業務

阿里巴巴蔡崇信：中國AI落後2年 高階晶片斷供影響業務

熱門新聞

今年來，從股票、大宗商品到加密幣，各類資產漲聲此起彼落，唯有債市獨憔悴。美銀團隊認為，除非聯準會（Fed）啟動降息循環，否則現況可能還會持續一陣子。（路透）

「什麼都漲、美債獨跌」何時終結？美銀：只有一種可能

2024-04-06 08:21
電動車大廠特斯拉第1季交車數不如預期，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。(路透)

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

2024-04-02 11:21
原油價格上漲。WTI油價突破每桶86元，達到10月以來的最高水平，引發人們對能源價格助推通膨再度加速的擔憂。路透

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

2024-04-04 16:49
美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克。（路透）

​馬斯克成奧斯汀最大私人雇主 但考慮買特斯拉的人變少了

2024-04-01 22:30
美國最近開始流行如廁後洗肛門用的「坐浴盆」；圖為示意圖。(圖/123RF)

衛生紙之亂…如廁後「坐浴盆」清洗 終於在美掀風潮

2024-04-01 02:15
輝達執行長黃仁勳。（中央社）

富比世富豪榜出爐 黃仁勳膺華人首富 泰勒絲首度上榜

2024-04-02 15:48

超人氣

更多 >
直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭

直播／全美瘋日食 轉播記者激動到哭
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」

川普募款會要這2國人快移民來美 嗆現在的移民都「出身監獄」
「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮

「中國衝擊2.0」來了 全球掀反擊浪潮
紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用

紐約市警打擊違法停車 鎖車「藤壺」牢吸擋風玻璃 已先在皇后區啟用