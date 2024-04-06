全球股市火 流通量不增反減

全球多地股市近來頻創新高，但全球上市公司股票供應量正急遽縮減，減速為至少25年來最快。（路透）

全球多地股市近來頻創新高，但全球上市公司股票供應量正急遽縮減，減速為至少25年來最快，反映經濟和地緣政治展望不明，遏制新股發行，企業大舉買回自家股票，則縮小在外流通股數。

英國金融時報（FT）報導，摩根大通 全球市場策略師帕尼吉佐格魯指出，這兩股趨勢並行「令人困惑」，反映糾纏世界各地企業的不確定感仍揮之不去，使企業主管至今仍對前景缺乏信心。要不然，股市持續上漲，經濟又相對強健，照理說會鼓勵企業以更高價格發行新股募資，而不是花錢買回股票。實際數據顯示，2024年迄今全球上市股票已淨萎縮1,200億美元，比2023全年減少的400億美元還多。若按目前萎縮步調持續下去，今年淨股數可能連續第三年下滑，是1999年摩根大通開始追蹤這項數據以來從未見過的現象。

該銀行的資料顯示，今年企業買回股票的步調與過去三年差不多，到年底可能達到1.2兆美元左右。不過，首次公開發行股票（IPO）和其他形式的股票發售則不如預期。

帕尼吉佐格魯說，隨著投資 人對美國避開衰退更有信心，今年股票發行也許會回升；然而，經濟成長強勁激起通膨復熾疑慮，又使企業對發行新股裹足不前，顯示有些人不認為經濟已脫離險境。

社群媒體 Reddit上月IPO順利成功，似乎有望掀起一波上市熱潮。但分析師警告，許多企業主仍對利率展望和美國11月大選前市場波動加劇憂心忡忡，股票發行計畫可能延到2025年再議。

根據指數編製公司Wilshire的資料，美國上市公司總數自2000年以來已大減，從超過7,000家急縮至4,000家不到。同樣的趨勢也見於歐洲和英國。

規模較小的公司需要籌措資金，但對上市後將承受嚴格的財務與法規壓力望而卻步，於是仍轉向私募市場或創投業者募資。