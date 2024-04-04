美高官組團赴荷蘭 將就進一步收緊對中國晶片限制加強施壓

美國拜登政府高階官員計畫下周訪問荷蘭，促其進一步收緊對中國晶片製造設備的限制。（路透）

美國對中國的科技圍剿升級，拜登政府高階官員計畫下周訪問荷蘭，敦促鹿特丹當局進一步收緊對中國晶片 製造設備的限制。

知情人士透露，負責實施出口管制的商務部 工業與安全事務副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）將是美方代表團成員之一。知情人士因事項不公開而要求匿名，其中一位說，白宮 國家安全委員會官員也將同赴荷蘭。

美國上月已傳出正在施壓包括荷蘭在內盟國加強限制中國獲得半導體技術的消息。在對陸企嚴格實施出口管制兩年之後，華府希望堵住其中漏洞。

美國正敦促荷蘭政府喊停艾司摩爾（ASML）為中國客戶在敏感晶片製造設備對華出口禁令今年生效前購買的產品提供維修養護服務。艾斯特維茲上月末曾表示，美國確實在推動盟國收緊對中國半導體設備的售後服務。

荷蘭外貿部發言人證實將於下周一與美方代表團舉行會晤。這位發言人說，雖然荷蘭與其合作夥伴關係良好，但各國都必須根據科技和地緣政治動態做成自己的決定。

美國商務部和白宮發言人暫未回應置評請求。ASML發言人不予置評。

華盛頓限制應用材料（Applied Materials）等美國晶片設備供應商，不得為在黑名單上的中國實體提供售後服務，但荷蘭對本國公司沒有類似禁令。

中國對美國領軍實施的圍剿極為不滿。國家主席習近平上月在北京會見訪華的荷蘭首相呂特時，抨擊了「科技壁壘」。