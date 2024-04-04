我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

醫學界警告：大便太細、血便可能是這種癌的徵兆

砸了自己的腳...蔡崇信坦言：阿里巴巴已落後

美高官組團赴荷蘭 將就進一步收緊對中國晶片限制加強施壓

編譯季晶晶／綜合外電
美國拜登政府高階官員計畫下周訪問荷蘭，促其進一步收緊對中國晶片製造設備的限制。（路透）
美國拜登政府高階官員計畫下周訪問荷蘭，促其進一步收緊對中國晶片製造設備的限制。（路透）

美國對中國的科技圍剿升級，拜登政府高階官員計畫下周訪問荷蘭，敦促鹿特丹當局進一步收緊對中國晶片製造設備的限制。

知情人士透露，負責實施出口管制的商務部工業與安全事務副部長艾斯特維茲（Alan Estevez）將是美方代表團成員之一。知情人士因事項不公開而要求匿名，其中一位說，白宮國家安全委員會官員也將同赴荷蘭。

美國上月已傳出正在施壓包括荷蘭在內盟國加強限制中國獲得半導體技術的消息。在對陸企嚴格實施出口管制兩年之後，華府希望堵住其中漏洞。

美國正敦促荷蘭政府喊停艾司摩爾（ASML）為中國客戶在敏感晶片製造設備對華出口禁令今年生效前購買的產品提供維修養護服務。艾斯特維茲上月末曾表示，美國確實在推動盟國收緊對中國半導體設備的售後服務。

荷蘭外貿部發言人證實將於下周一與美方代表團舉行會晤。這位發言人說，雖然荷蘭與其合作夥伴關係良好，但各國都必須根據科技和地緣政治動態做成自己的決定。

美國商務部和白宮發言人暫未回應置評請求。ASML發言人不予置評。

華盛頓限制應用材料（Applied Materials）等美國晶片設備供應商，不得為在黑名單上的中國實體提供售後服務，但荷蘭對本國公司沒有類似禁令。

中國對美國領軍實施的圍剿極為不滿。國家主席習近平上月在北京會見訪華的荷蘭首相呂特時，抨擊了「科技壁壘」。

晶片 白宮 商務部

上一則

油價飆升+降息可能延後 道指暴跌530點

下一則

花蓮強震／台積電復機8成 輝達：不影響供應

延伸閱讀

SK海力士將建在美首座晶片廠 斥資近40億美元 2028年下半年量產

SK海力士將建在美首座晶片廠 斥資近40億美元 2028年下半年量產
花蓮大地震／全球緊盯晶片生產 台積電避難有方

花蓮大地震／全球緊盯晶片生產 台積電避難有方
地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高

地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高
艾司摩爾揚言出走 荷蘭政府擬砸14億美元留人

艾司摩爾揚言出走 荷蘭政府擬砸14億美元留人

熱門新聞

美國國會預算處警告，利率居高，使2026年的償債成本高達1兆美元，屆時公債市場可能打臉政府。（路透）

美債務滾雪球 恐爆發新危機

2024-03-27 02:00
AI熱潮拉動銅的需求，摩根大通分析師預測銅短缺現象加劇。（路透）

AI熱推動銅需求 小摩預測銅短缺加劇 最被看好的銅業股是這三支

2024-03-29 05:31
輝達執行長黃仁勳。(本報系資料照) 聯合報系資料照／記者林伯東攝影

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

2024-03-31 07:12
印度孟買已超越北京，成為亞洲億萬富豪最多的城市。 歐新社

這座城市首度超越北京 成亞洲億萬富豪最大產地

2024-03-27 08:39
狗狗幣28日大漲18%，市值已超越德意志銀行。（路透）

加密貨幣全面走揚 狗狗幣漲不停 市值已超越全球第八大銀行

2024-03-29 06:29
電動車大廠特斯拉第1季交車數不如預期，分析師形容這慘況有如「火車出軌撞進磚牆」。(路透)

特斯拉Q1表現有多慘？分析師：有如火車出軌撞磚牆

2024-04-02 11:21

超人氣

更多 >
超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮

超市買包裝好的生肉 這個跡象告訴你不新鮮
「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定
黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」

黃子佼涉性騷後自殘出院第18天還買少女性愛片 挨轟「垃圾」
川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」

川普金融詐欺民事訴訟1.75億擔保金被法院「退回更正」
吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友

吃草莓都隨便洗？顯微鏡下曝「蟲蟲在表皮亂竄」影片曝光嚇壞網友