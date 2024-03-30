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英特爾專利戰 打到義大利

編譯簡國帆／綜合報導
英特爾（Intel）最近已在義大利米蘭提起訴訟，試圖推翻加州業者R2半導體公司的一項專利，尋求讓歐洲專利當局2020年授予R2的一項專利無效。（路透）
英特爾（Intel）最近已在義大利米蘭提起訴訟，試圖推翻加州業者R2半導體公司的一項專利，尋求讓歐洲專利當局2020年授予R2的一項專利無效。（路透）

美國晶片大廠英特爾（Intel）在部分晶片遭德國裁定侵害專利並遭禁止銷售後，最近已在義大利米蘭提起訴訟，試圖推翻加州業者R2半導體公司的一項專利，以對抗德國的禁售令。

英特爾和R2的訴訟始於2017年，當時R2在美國狀告英特爾在產品使用其獨門技術，但未勝訴，之後把戰場移到歐洲。

德國杜塞道夫地方法院今年2月判決英特爾部分晶片侵權，並發布禁止銷售的強制令，涵蓋英特爾第10代至第12代處理器，分別為Ice Lake、Tiger Lake和Alder Lake，以及英特爾第三代Xeon可擴充處理器Ice Lake。英特爾正尋求提出上訴。

英特爾在米蘭提起的訴訟，尋求讓歐洲專利當局2020年授予R2的一項專利無效；這項專利涉及用於限制微晶片使用電量的技術。

若R2的這項專利被推翻，根據德國法律，英特爾有權要求賠償因禁售令而蒙受的損失。

R2預定4月在倫敦的另一樁訴訟槓上英特爾，可能勝訴。持有R2約75%股權、資助這些訴訟的避險基金Third Point已暗示，R2可能尋求在其他歐洲國家提起類似訴訟，若R2勝訴，英特爾可能損失數十億美元。

R2本月稍早也分別控告富士通和亞馬遜網路服務（AWS），尋求阻擋這兩家公司在英特爾產品中使用R2的專利技術。

目前正與R2磋商的英特爾認為，R2是想用在英國、德國及歐洲其他國家的訴訟，強迫英特爾與該公司進行庭外和解。英特爾發言人形容R2是「專利蟑螂」，並稱這起訴訟「會和無效的美國專利一樣，我們堅信R2在德國案件中涉及的專利也是如此，並沒有被侵害 」。

R2則駁斥「專利蟑螂」的指控，並主張其歐洲專利和在美國被英特爾挑戰成功的專利大不相同，意味著「先前的訴訟會和英特爾當前的困境沒有關聯」。

德國 晶片 義大利

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