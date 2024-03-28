日本新年度4月1日起展開 日圓可能再面臨貶值壓力

日本新財政年度將從4月1日開始，日圓可能出現新一波疲態。（路透）

隨著日本 新財政年度將從4月1日開始，日圓可能出現新一波疲態，因為美國明天（29日）將發布聯準會（Fed）偏好的通膨指標數據，可能強化美國短期不會降息的預期，帶給日圓貶壓，且明天許多國際市場又休市，交易清淡可能加劇價格波動，且日圓常在第2季之初走低。

美國29日將公布2月個人消費支出（PCE）平減指數，預料年升率維持在2.8%，印證Fed理事沃勒認為目前不急著降息的說法，同時29日為耶穌受難日，許多國際市場休市，交易清淡，可能使日圓兌美元波動加劇。

東京Traders證券公司董事總經理井口喜雄提醒，要留意匯率的意外波動，「29日起東京的流動性預料將下滑，進入歐洲交易時段，買賣價差將擴大，意味著套利交易可能增加」。他認為，日圓可能再度測試152價位關卡，因為離動性清淡放大了價格波動。

日本銀行（央行）3月決議升息 的會議記錄顯示，決策官員認為在終結負利率的同時，也必須強調審慎立場，總裁植田和男等官員都支持緩慢升息，就連鷹派官員田村直樹都認為推動貨幣政策正常化的過程要審慎而穩定，強化緩慢升息的立場，一名與會的財政部官員也以消費者支出疲軟與海外經濟風險為由，表達希望貨幣政策維持寬鬆。

這份會議紀錄的內容可能持續對日圓匯率造成壓力。日圓兌美元28日盤中變動不大，報151.34日圓兌1美元。

此外，許多交易員會在日本新年度於4月1日開始之際，為投資 海外的日本帳戶作準備，通常會使日圓走軟。彭博資訊分析師出，過去20年來，日圓兌美元在4月1日起通常會貶值。

對日股來說，由於美股29日休市，日股4月1日將缺乏美股表現的指引，易遭受獲利了結賣壓，尤其日股今年來已強漲20%，引發投資人擔心漲過頭。而且，由於日本投資人在新年度開始之際，也在調整央行升息後的新情勢，加劇風險。

東洋證券策略師大塚龍太指出，銀行業常在4月起出售股票獲利了結，因此不會太樂觀看待日股在新年度之初的表現，「日經225指數位於40,000點區間，正再度邁向41,000點，可能會有相當的賣壓」。另一方面，大和證券量化分析師橋本淳一指出，日經225指數在3月最後一個交易日的調整，可能導致一些個股震盪。