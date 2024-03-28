小摩：布蘭特油價9月底前可能衝上每桶100美元

摩根大通預估，布蘭特油價可能會在9月底之前漲至每桶100美元以上。（歐新社）

儘管多數大型投銀業者都認為倫敦布蘭特油價 可能會在未來幾個月漲破每桶90美元，但摩根大通（小摩）更為看漲，認為俄羅斯 減產可能帶動布蘭特油價在9月底之前漲至每桶100美元以上。

小摩分析師團隊預估的根據，主要是俄國最近決定擴大每日減產47.1萬桶，使每日總產量在6月前降至900萬桶。

小摩相信俄羅斯這項意外承諾是「來真的」，可能使布蘭特油價在4月漲至每桶90美元，5月前漲至90美元區間的中間，9月前觸及100美元。布蘭特油價28日盤中小漲0.6%至每桶86.57美元，仍比小摩4月的預估價位低了4美元左右。

但小摩也說，任何看好油價的情緒可能受到「多個面向」的衝擊，短期最顯然的「再平衡機制」就是美國釋出戰略儲油。美國仍有釋出多達6,000萬桶戰略儲油的「政策空間」，能在四個月內釋出多達每日50萬桶。

基於目前美國戰略儲油量約為188天的淨進口需求，是國際能源總署（IEA）建議90天存量的兩倍多，因此釋出戰略儲油是實際選項，白宮可能試圖「換油操作」，也就是今年先釋出，稍後再以預期更低的價格回補。

小摩指出，由於利率居高不下且美元強勢，油價漲破每桶90美元可能造成嚴重干擾，並減弱需求。小摩說，該銀行預估的國際油價漲幅，可能拉抬美國平均汽油價格在5月前漲至每加侖4美元，攀抵2022年來最高。若全美汽油均價漲至每加侖4美元，可能使夏季需求減少每日20萬桶，若柴油均價漲至每加侖5美元，每日需求可能減少5萬~10萬桶。

此外，布蘭特原油能否漲到100美元，也可能取決於石油 輸出國組織和盟國（OPEC+）是否延長減產到12月 ，小摩預期OPEC+延長減產措施到年底的機率為50%。

匯率波動也是另一個可能抑制全球需求的因素。新興市場貨幣對美元今年來已貶值3.3%，從2021年中以來累計下跌20%，可能對開發中國家需求造成額外拖累。台灣、南韓、泰國及越南等國 的汽油通膨率都達二位數。

由於國際油價上漲可能面臨多種反制因素，小摩選擇維持今年的布蘭特原油均價預測為每桶83美元不變，第3季均值為84美元，第4季均值是85美元。