小摩：布蘭特油價9月底前可能衝上每桶100美元
儘管多數大型投銀業者都認為倫敦布蘭特油價可能會在未來幾個月漲破每桶90美元，但摩根大通（小摩）更為看漲，認為俄羅斯減產可能帶動布蘭特油價在9月底之前漲至每桶100美元以上。
小摩分析師團隊預估的根據，主要是俄國最近決定擴大每日減產47.1萬桶，使每日總產量在6月前降至900萬桶。
小摩相信俄羅斯這項意外承諾是「來真的」，可能使布蘭特油價在4月漲至每桶90美元，5月前漲至90美元區間的中間，9月前觸及100美元。布蘭特油價28日盤中小漲0.6%至每桶86.57美元，仍比小摩4月的預估價位低了4美元左右。
但小摩也說，任何看好油價的情緒可能受到「多個面向」的衝擊，短期最顯然的「再平衡機制」就是美國釋出戰略儲油。美國仍有釋出多達6,000萬桶戰略儲油的「政策空間」，能在四個月內釋出多達每日50萬桶。
基於目前美國戰略儲油量約為188天的淨進口需求，是國際能源總署（IEA）建議90天存量的兩倍多，因此釋出戰略儲油是實際選項，白宮可能試圖「換油操作」，也就是今年先釋出，稍後再以預期更低的價格回補。
小摩指出，由於利率居高不下且美元強勢，油價漲破每桶90美元可能造成嚴重干擾，並減弱需求。小摩說，該銀行預估的國際油價漲幅，可能拉抬美國平均汽油價格在5月前漲至每加侖4美元，攀抵2022年來最高。若全美汽油均價漲至每加侖4美元，可能使夏季需求減少每日20萬桶，若柴油均價漲至每加侖5美元，每日需求可能減少5萬~10萬桶。
此外，布蘭特原油能否漲到100美元，也可能取決於石油輸出國組織和盟國（OPEC+）是否延長減產到12月 ，小摩預期OPEC+延長減產措施到年底的機率為50%。
匯率波動也是另一個可能抑制全球需求的因素。新興市場貨幣對美元今年來已貶值3.3%，從2021年中以來累計下跌20%，可能對開發中國家需求造成額外拖累。台灣、南韓、泰國及越南等國 的汽油通膨率都達二位數。
由於國際油價上漲可能面臨多種反制因素，小摩選擇維持今年的布蘭特原油均價預測為每桶83美元不變，第3季均值為84美元，第4季均值是85美元。
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