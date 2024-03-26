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日經：台灣晶片業填補人才缺口 從東南亞學生找到出路

編譯劉忠勇／綜合外電
單單台積電每年就需要增募超過6,000名員工，招募來自東南亞等地的學生可以疏緩半導體業的人才荒。（路透）
單單台積電每年就需要增募超過6,000名員工，招募來自東南亞等地的學生可以疏緩半導體業的人才荒。（路透）

日經新聞報導，少子化的台灣為填補半導體產業人才缺口，如今正將目光轉向來自東南亞的國際學生。

明新科技大學的半導體學院有「Mini TSMC」之稱的半導體人才培育基地已正式啟用，其中引進真正的半導體設備，供學生訓練之用。學生也可以到台積電、日月光和力成科技等半導體公司實習。

日經報導，明新科大半導體學院大約2,300名學生中，近700名來自越南

單單台積電每年就需要增募超過6,000名員工，招募來自東南亞等地的學生可以疏緩半導體業的人才荒。台灣去年宣布計畫，2030年之前將投入新台幣52億元（1.63億美元），吸引32萬名外國留學生，重點放在科學、技術、工程和數學領域。也就是說，外國學生招生的速度將是原本的兩倍。

日經報導，台灣今年還推出了一個新辦法，政府和雇主將向外國留學生提供財務支援，條件是他們在畢業後在台灣工作一段時間。

政府的目標是讓大約70%的國際學生在畢業後留在台灣工作，目前留台就業的比率為40%至50%。

東南亞學生是延攬人才的主要目標，最近在越南、印尼、菲律賓和其他東南亞地區都舉辦了招生計畫。

東南亞 越南 台積電

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