瑞士降息 英國挪威也快了

瑞士央行 21日意外宣布降息 1碼，成為先進經濟體中第一家結束緊縮循環的央行，英國和挪威央行繼續按兵不動，但皆暗示離降息已不遠；巴西央行則連續第六次宣布降息。土耳其則為了拯救不斷貶值的里拉，意外一口氣升息20碼。

瑞士央行21日宣布，調降基準利率 1碼至1.5%，為該國九年來首度降息；多數分析師原先預期央行將按兵不動。瑞郎兌歐元應聲貶值1%至八個月來低點，兌美元重貶1.1%。

瑞士央行表示，此舉考慮到過去一年的通膨壓力降低和瑞郎實質匯率升值，降息將有助於支撐經濟活動。

英國和挪威央行則決定按兵不動，分別宣布把基準利率維持在16年高點的5.25%和4.5%。英國央行說，英國經濟正朝向讓央行開始降息的「正確方向」發展，但央行還需要更多完全掌握物價壓力的確切把握。挪威央行則說，預期政策利率將會在秋季前維持在4.5%，之後才開始緩步下降，暗示9月或開始降息。

巴西央行20日宣布，基準利率調降2碼至10.75%，符合市場預期。央行利率決策委員會在政策聲明中強調，預估的基本局面沒有重大改變，如果經濟前景發展一如預期，5月預料將會再做一次相同規模的降息，但考量到「不確定性提高和需要增加彈性」，此利率指引只適用到下次會議。

土國央行同日宣布，將基準利率從原本的45%調升至50%，出乎市場預期。里拉匯率應聲走升1%至32.036里拉。

里拉加速貶值和通膨前景惡化或許是讓央行官員宣布升息的原因。在宣布升息前，里拉是彭博追蹤的新興市場貨幣中本月表現最差的一個，兌美元貶值約3.7%。