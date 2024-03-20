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全球央行今年同步降息 美元仍占利差優勢 看升甚於看貶

編譯劉忠勇／綜合外電
單因聯準會（Fed）今年會降息即一味急進做空美元，可能落得一敗塗地。（路透）
單因聯準會（Fed）今年會降息即一味急進做空美元，可能落得一敗塗地。（路透）

全球各大央行即將啟動2008年以來最同步的降息周期，才開反彈的美元走勢，非但不會受到打壓，反而因此得到支撑。

華爾街原本預期聯準會（Fed）會展開一波急進降息，今年初押注G10貨幣對美元幾乎會全面走升。不料，美元指數本季反而升值1.6%，美元兌主要貨幣大多升值。

美元走升，一面反映Fed對降息幅度的預測再度調整，一面也意識到不單只有美國央行降息。

彭博分析經濟學家預測和國際清算銀行（BIS）數據發現，Fed在內全球11家主要央行中，有10家將在今年下半年降息，這是16年來一波同步程度最高的貨幣政策寬鬆周期。

日本銀行（央行）是少數的例外，他們才剛結束全球堅持到最後的負利率政策，不過，日銀仍強調金融環境暫且會保持寬鬆。

彭博引述分析指出，每當80％以上央行同步實施寬鬆政策，美元平均每季會升值3％以上。這一次，美元預料會保持這種優勢，因為到今年底，Fed在主要已開發經濟體的政策利率，除紐西蘭外仍是最高的。

瑞穗銀行主管 Vishnu Varathan 說：「一味急進做空美元，可能落得一敗塗地。單因Fed轉向就放手押空美元，是一廂情願的做法。」

美元逆勢看升，其實是更務實的論點，因為美國經濟游刃有餘而無衰退之虞，迫使市場縮減原本以為會急進降息的期望。殖利率利差仍大和美國股市也強，將持續吸引資金湧入，也都是推升美元的因素。

從彭博整理的資料可以看見，全球11個主要央行中，歐洲、加拿大在內8個預料會跟隨Fed在第2季開始降息，第3季還會有兩個加入降息。

不過，目前看跌美元仍是主場主流。2017年以來，投資人便一直押注美元貶值，無形中更加深押錯方向可能帶來的重大風險。華爾街策略師至今仍預期，到今年年底，G10貨幣幾乎都會對美元升值，歐元將升至1.10美元，日圓將達到139美元。

今年同步降息下來，利差因素大致會被抵銷。（取材自彭博）
今年同步降息下來，利差因素大致會被抵銷。（取材自彭博）
全球各大央行即將啟動2008年以來最同步的降息周期。（取材自彭博）
全球各大央行即將啟動2008年以來最同步的降息周期。（取材自彭博）

降息 央行 貨幣

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