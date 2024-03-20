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日銀宣布終結負利率 牽動全球

編譯劉忠勇、湯淑君／綜合報導

日本銀行（央行）19日宣布調高基準的隔夜拆款利率，由負0.1%升至0%~0.1%區間，正式宣告八年來的負利率政策告終，並且廢止公債殖利率曲線管控（YCC）政策，也不再買進股票指數型基金（ETF），象徵史無前例的貨幣寬鬆政策正式走入歷史，日銀貨幣政策翻開新頁。

但日銀總裁植田和男表示將維持金融情勢寬鬆，暗示無意快速升息，日圓兌美元19日盤中應聲貶破150日圓價位。

外媒認為，日銀終結2016年起實施的負利率政策，原因是研判正擺脫長期低通膨的狀況，日銀也是全球最後一個退出負利率政策的央行，顯示決策官員透過廉價資金和非常規貨幣工具來支撐經濟成長的時代暫告一段落。

日本負利率時代落幕象徵意義重大，但因早已放出風聲，宣布的措施皆不出所料且相當溫和，市場初步反應淡定，畢竟日本利率從負值轉正並且看升，將是徐徐漸進的緩慢過程，不會在一夕間顛覆市場現況。

話雖如此，日本利率從谷底翻揚的長期影響卻十分深遠。倘若美國成長因某種結構性因素往下栽，進一步縮小美、日兩國之間利差，衝擊將更顯著。

日本是美國公債最大外國持有者，也是主要債權國和出口大國，日企的盈餘與股價，長久來都靠超便宜的日圓資金支撐。

如果利率走高吸引更多日本資金停泊在國內，終會在世界各地掀起漣漪效應，從美國抵押貸款利率、美國政府財政，乃至於開發中國家籌措基礎建設經費財源，都將受到影響。

尤其是如果今年稍後美國聯準會（Fed）果真展開降息循環，日圓匯價可能為之一振，那將給日股近來如火如荼的漲勢大潑冷水。

隨著日圓匯率走升，日股以美元計的投資成本遞增將削弱外資買盤，可能使近來助漲日股的一大驅動力減退。日圓走強也將衝擊部分日企獲利，尤其是大型出口商。

同理，短期而言，日本緩緩升息或許不會對投資流動造成多大影響；但長遠觀之，倘若升息證明是持久趨勢，就另當別論。

為追逐更高收益，日本散戶和企業多年來一直踴躍投資海外資產。

截至去年底，日本的外國投資組合總值相當於4.2兆美元。其中一大部門來自日本退休基金和保險公司。突然間，這些投資大戶發現，國內提供更吸引人的投資選項。

就記憶所及，長久來日本投資人足跡一直踏遍全球，找尋報酬更高的投資標的。如果那股潮流開始逆轉，資金大舉從世界各地回流日本，全球資本市場遲早都會感受到那股震撼。

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