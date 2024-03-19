澳洲央行維持利率不變但放棄緊縮立場 澳幣跌得不輕

市場將澳洲央行的前瞻性聲明解讀為偏鴿。（路透）

澳洲央行 周三維持利率不變 ，但放棄略為偏鷹的立場，認為目前居於12年來高檔的貨幣政策正發揮抑制通膨之效。澳幣貶值0.8%。

澳洲央行周二會議上連續三度維持現金利率於4.35%。與前幾個月不同的是，決策委員會並未提到進一步升息的可能性，暗示緊縮周期可能已結束。

澳洲央行在政策聲明說：「儘管最近數據顯示通膨回降，但依舊偏高。最適確保通膨在合理的時程內回歸目標的利率路徑，仍不確定，因此委員會並未排除任何可能性。」

政策決定公布後，澳幣兌美元最深跌至0.6514，跌幅0.7%。對政策敏感的3年期公債殖利率 跌3個基點。

新加坡Stonex Financial交易員Mingze Wu說：「市場將澳洲央行的前瞻性聲明解讀為偏鴿，升息的可能性似乎降低了。」

但聲明幾乎沒有對啟動寬鬆周期的時機釋出線索。澳洲央行總裁布拉克（Michele Bullock）先前曾表示，主要要看數據，只有在確信通膨處於可持續朝向2-3%目標時，才會開始降息。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）（澳洲）總經預測主管 Sean Langcake 說：「市場如今關注焦點轉向澳洲央行何時會首度降息。」「在寬鬆政策之前，澳洲央行需要相當程度的信心，確保通膨會回到目標範圍。我們預計要等到11月才會降息。」