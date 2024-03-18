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彭博：歐盟擬與美聯手 管制中國成熟製程晶片

編譯陳苓／綜合外電
繼美國之後，據傳歐盟也在評估，要檢討中國的成熟製程晶片，在當地企業的廣泛使用程度，雙方或許聯手會對中製的傳統晶片，祭出管制。（路透）
繼美國之後，據傳歐盟也在評估，要檢討中國的成熟製程晶片，在當地企業的廣泛使用程度，雙方或許聯手會對中製的傳統晶片，祭出管制。（路透）

北京當局砸下重金，大力擴產成熟製程晶片，引發歐美不安。繼美國之後，據傳歐盟也在評估，要檢討中國的成熟製程晶片，在當地企業的廣泛使用程度，雙方或許聯手會對中製的傳統晶片，祭出管制。

根據彭博資訊看到的工作聲明草案，歐盟考慮要調查中國生產的此種晶片，在各產業網路的深入採用程度。歐盟此舉如美國翻版；拜登政府也已提案，要評估仰賴中國成熟製程晶片的風險。成熟製程晶片並非尖端技術，但是對軍事，以及從電動車到基礎設施等產業，極為重要。

歐盟執委會的訪調，可能是與美國聯手行動的第一步，或許會祭出限制令或其他管制。華府憂慮，北京加碼投資傳統製程，會讓陸企稱霸此種晶片的供給，一如中國在太陽能和鋼鐵業的前例。

歐盟草案寫道，「歐盟和美國將持續蒐集並分享，有關非市場政策及做法的非機密資訊與市場情報，承諾就研擬行動相互協商」。這份草案尚未定案，擬於4月在比利時召開的歐美貿易和技術委員會（TCC）會議上提出。草案稱，雙方「或許會制定共同或合作措施，解決成熟半導體的全球供應鏈，產生的扭曲效應。」

對全球經濟來說，成熟製程晶片不可或缺。中國砸錢投資，擴大生產，讓歐美憂慮會扭曲市場，並導致嚴重依賴。

晶片 歐盟 投資

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