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南韓新創急追輝達 積極研發AI晶片

編譯吳孟真／綜合報導
南韓AI晶片新創公司獲得大企業和政府部門協助，積極追趕國際大廠如輝達和高通。（路透 ）
南韓AI晶片新創公司獲得大企業和政府部門協助，積極追趕國際大廠如輝達和高通。（路透 ）

為了搶攻快速成長的人工智慧（AI）市場，南韓新創公司正積極設計AI晶片，一些無廠晶片業者在三星電子和政府部門的協助下，極力追趕如高通（Qualcomm）和輝達（Nvidia）等國際晶片大廠。

日經新聞報導，創立於2020年的南韓AI晶片新創Rebellions，目前正和三星的晶圓代工部門合作，開發新一代的AI晶片。這款驅動生成式AI的晶片，將結合三星最新的高頻寬記憶體HBM3E，最快可於今年下半年推出。

Rebellions執行長Sunghyun Park表示，「從架構到封裝，我們和三星電子的晶圓代工部門密切合作。這款晶片預計成為使用大規模AI資料中心的全球公司的另類選擇」。

Rebellions在近期一輪Series B募資活動中，自大和風險投資公司等創投公司募得近1.28億美元。南韓第二大電信商KT也是該公司關鍵金主。

南韓電信業龍頭SK旗下子公司Sapeon，去年11月發表一款AI晶片，預計6月就能提供產品給客戶。這款晶片是由台積電利用其7奈米製程製造，屬於最先進的製程之一。

上個月，Sapeon和日本電信巨人NTT Docomo相關企業Docomo Innovations簽署合約，協助其發展擴及在各產業領域的AI服務，包含醫療和保險業。Sapeon執行長柳洙正（音譯）說，「我們很榮幸在2020年成為第一間在韓國發展為資料中心而設計的AI晶片」。

南韓無廠晶片新創公司的崛起，伴隨著全球半導體企業追趕由ChatGPT帶動的AI熱潮。南韓擁有製造晶片的堅強實力，但目前在全球市占率仍不足3%。目前輝達以其影像處理器，在AI晶片的領域領先全球。

晶片 AI 南韓

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