全球第5大航運商 樂觀看下半年

全球第五大航運商赫伯羅德執行長詹森說，庫存去化的情況浮現，讓他更樂觀看待下半年需求。（路透）

全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，庫存去化日益明朗，他和客戶及其他物流商對談後，更加樂觀看待下半年需求，與航運巨擘馬士基（Maersk）的說法大相逕庭。

馬士基上周警告，貨櫃航運運能接下來幾年將持續過剩，且目前運費低到令業者難以為繼。

CNBC報導，赫伯羅德執行長詹森（Rolf Habben Jansen）表示，他與客戶和其他物流商對談話，對下半年的需求預測比先前更樂觀，「我們看到許多庫存耗盡的案例，農曆春節迄今的復甦良好」，「所以我們對此相當開心」。

詹森也預期，今年的航運旺季可能稍微提前在6月到來，因為美國貨主、尤其是零售商，希望趕在美國東岸和墨西哥 灣港口勞工可能罷工之前，提早規劃貨物進口，「我預期（今年）旺季將略為提早啟動」，「我預期將有不少業者會在6~8月之間拉貨」。這項說法符合物流業者決策主管稍早在泛太平洋海事會議（TPM）的發言。

數據業者SONAR的資料顯示，美國每只40呎貨櫃運價在2月9日攀至5,353~7,329美元的高點，遠高於1月3日的3,036~3,763美元，儘管現在費率回落，美國業者仍付出高價。

從亞洲到美西的運價今年來大漲155%，亞洲至美國東岸的運價也攀升129%，亞洲至美國墨西哥灣的運價上揚71.2%。

儘管紅海危機拉高貨櫃運價，但避走紅海也推升成本，赫伯羅德預估今年盈餘將減少，因貨櫃船繞道南非好望角，航程拉長、需要消耗更多燃料，而且碳排量也可能增加260%~354%。依照歐盟 的碳權交易機制，前往歐洲的貨船因此需支付更高的碳稅。

赫伯羅德14日宣布，2023年淨利遽降，並下砍股息，導致股價走低。

但赫伯羅德去年獲利雖遠低於2022年，仍是史上第三高 。