我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國公民在海外賭博也違法 公安部開放舉報平台

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

全球第5大航運商 樂觀看下半年

編譯陳苓／綜合報導
全球第五大航運商赫伯羅德執行長詹森說，庫存去化的情況浮現，讓他更樂觀看待下半年需求。（路透）
全球第五大航運商赫伯羅德執行長詹森說，庫存去化的情況浮現，讓他更樂觀看待下半年需求。（路透）

全球第五大航運商赫伯羅德（Hapag-Lloyd）表示，庫存去化日益明朗，他和客戶及其他物流商對談後，更加樂觀看待下半年需求，與航運巨擘馬士基（Maersk）的說法大相逕庭。

馬士基上周警告，貨櫃航運運能接下來幾年將持續過剩，且目前運費低到令業者難以為繼。

CNBC報導，赫伯羅德執行長詹森（Rolf Habben Jansen）表示，他與客戶和其他物流商對談話，對下半年的需求預測比先前更樂觀，「我們看到許多庫存耗盡的案例，農曆春節迄今的復甦良好」，「所以我們對此相當開心」。

詹森也預期，今年的航運旺季可能稍微提前在6月到來，因為美國貨主、尤其是零售商，希望趕在美國東岸和墨西哥灣港口勞工可能罷工之前，提早規劃貨物進口，「我預期（今年）旺季將略為提早啟動」，「我預期將有不少業者會在6~8月之間拉貨」。這項說法符合物流業者決策主管稍早在泛太平洋海事會議（TPM）的發言。

數據業者SONAR的資料顯示，美國每只40呎貨櫃運價在2月9日攀至5,353~7,329美元的高點，遠高於1月3日的3,036~3,763美元，儘管現在費率回落，美國業者仍付出高價。

從亞洲到美西的運價今年來大漲155%，亞洲至美國東岸的運價也攀升129%，亞洲至美國墨西哥灣的運價上揚71.2%。

儘管紅海危機拉高貨櫃運價，但避走紅海也推升成本，赫伯羅德預估今年盈餘將減少，因貨櫃船繞道南非好望角，航程拉長、需要消耗更多燃料，而且碳排量也可能增加260%~354%。依照歐盟的碳權交易機制，前往歐洲的貨船因此需支付更高的碳稅。

赫伯羅德14日宣布，2023年淨利遽降，並下砍股息，導致股價走低。

但赫伯羅德去年獲利雖遠低於2022年，仍是史上第三高

墨西哥 三高 歐盟

上一則

南韓新創急追輝達 積極研發AI晶片

下一則

日搶外勞鬆法規 可無限期居留

延伸閱讀

運費低到難以為繼…赫伯羅德看法卻好轉：庫存去化實例多 航運旺季料提前

運費低到難以為繼…赫伯羅德看法卻好轉：庫存去化實例多 航運旺季料提前
美軍：葉門叛軍朝紅海發射2架無人機 其中1架遭擊毀

美軍：葉門叛軍朝紅海發射2架無人機 其中1架遭擊毀
美國不友善 中國學生留學 美已非首選

美國不友善 中國學生留學 美已非首選
入境遭嚴格盤查、遣返… 中國學生開始懷疑：來美值得嗎？

入境遭嚴格盤查、遣返… 中國學生開始懷疑：來美值得嗎？

熱門新聞

走低價路線的折扣零售商家多樂(Family Dollar)宣布，由於主要客群受到通膨高漲衝擊，業績表現下跌，將關閉全國各地約1000家分店。美聯社

Family Dollar與Dollar Tree將關閉全美上千分店

2024-03-13 09:25
人工智慧（AI）晶片領頭羊輝達（Nvidia）執行長黃仁勳最近表示，該公司的目標，要讓自家GPU好到連對手免費提供晶片，都被嫌不夠便宜。(世界新聞網FB)

黃仁勳：Nvidia的目標 要讓對手免費提供晶片也打不過

2024-03-11 10:40
高盛策略師團隊認為，人工智慧（AI）成長題材會長期發酵，輝達（Nvidia）不過是在第一階段獨領風騷罷了。路透

錯過Nvidia飆升漲勢沒關係 高盛：還有三梯次AI概念股可布局

2024-03-15 13:08
輝達GTC大會18日登場，分析師認為，輝達預料公布B100晶片的更多細節，還可能為戴爾先前爆料的B200晶片揭開面紗。（路透）

輝達GTC大會將登場 分析師喊這意外新品可能振奮市場「股價再提振」

2024-03-17 07:12
嘉信理財策略師認為，美股現在不是「牛」市，更像是「鴨」市。因為史坦普500指數整體走勢很「牛」，但眾多成分股卻像鴨子划水--鴨蹼拚命在水面下掙扎。美聯社

策略師：美股現在是「鴨」市 不是「牛」市

2024-03-09 13:11
愈來愈多證據顯示，許多美國民眾對物價上漲的容忍能力已經達到極限。（美聯社）

美國經濟隱憂：消費者已筋疲力盡 開始縮減支出

2024-03-17 19:08

超人氣

更多 >
3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」

3大星座晚年享福 這類人勤奮踏實「將苦盡甘來」
首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬

首位華裔副總統女候選人？傳曾與馬斯克爆緋聞的她將出馬
首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」

首日票房816元… 翻拍星爺「九品芝麻官」 網吐槽「自取其辱」
遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?
美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事