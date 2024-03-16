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春鬥加薪 日本負利率結束在望

編譯易起宇、記者陳儷方／綜合報導
日本最大工會日本勞動組合總連合會表示，今年企業同意加薪的平均幅度為5.28％，創下33年來新高。（路透）
日本最大工會日本勞動組合總連合會表示，今年企業同意加薪的平均幅度為5.28％，創下33年來新高。（路透）

日本春鬥加薪談判結果出爐，日本最大工會日本勞動組合總連合會旗下工會所屬企業同意加薪，平均幅度為5.28％，創33年來最大加薪幅度，促使日本央行下周結束負利率政策的機會大增。

路透報導，日本勞動組合總連合會15日宣布這項初步結果，比去年已是30年來最高加薪幅度的3.6％高，也超過分析師預期的加薪逾4％，是30年來首次突破5％大關。

連合會長芳野友子表示，所得不均擴大、通膨和勞動短缺是帶動今年度大幅加薪的背後因素，兼職勞工今年度的加薪幅度更將上看6％。她並表示，日本正處於轉向經濟復甦的重要階段。

日本共同社獨家報導，日本央行將在19日決定解除負利率政策。日銀官員先前已強調，政策轉向時機將取決於今年的薪資談判結果。

日經新聞子公司QUICK 3月4日至6日針對28位經濟學家進行訪調，只有8位預期日銀會在下周會議進行結束負利率或取消殖利率曲線管控等政策調整，17位預期會在4月會議進行。

第一生命經濟研究所經濟學家新家義貴表示：「這份初步統計結果，將會是支持日銀在3月會議解除負利率的主要因素。」

儘管日本企業一直在調高薪資，但增幅仍無法跟上通膨，日本的實質薪資已連續下滑22個月。

大和總研資深經濟學家神田慶司說，今年春鬥的強勁薪資調漲可能促使實質薪資成長在7至9月這一季轉正，「如果汽油補貼延長到5月過後，實質薪資成長轉正甚至可能提前到4至6月這季」。

勞工加薪後，物價年增率穩定在2％的目標機會提高，因此解除負利率是可以接受的。第一金投顧董事長陳奕光表示，加薪幅度扣掉核心通膨後，實質薪資可以呈現正成長，如此才符合日銀結束負利率，甚至是升息條件。不過，日本結束負利率並不代表日銀就會升息，研究機構認為，日本政府債務沉重，升息對其還債壓力大增。

野村基金日本策略價值基金經理團隊指出，在日銀正式宣布貨幣政策異動前，日圓將因市場預期而出現短期走勢，觀察過去日銀改動定向定量寬鬆（QQE）利率政策的經驗，日圓匯價總是先升後貶。

日銀非常重視日圓匯價過度波動對日本企業經營面將造成衝擊，因此，日銀在正式改變負利率政策前，已不斷重申即便解除負利率，也仍會維持寬鬆貨幣政策作法不變，代表日銀不會像歐美央行實施連續升息，未來日圓匯價在短期波動後可望止穩，對於日本出口類股影響將逐漸變小。

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