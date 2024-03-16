春鬥加薪 日本負利率結束在望

日本最大工會日本勞動組合總連合會表示，今年企業同意加薪的平均幅度為5.28％，創下33年來新高。（路透）

日本 春鬥加薪談判結果出爐，日本最大工會日本勞動組合總連合會旗下工會所屬企業同意加薪，平均幅度為5.28％，創33年來最大加薪幅度，促使日本央行下周結束負利率政策的機會大增。

路透報導，日本勞動組合總連合會15日宣布這項初步結果，比去年已是30年來最高加薪幅度的3.6％高，也超過分析師預期的加薪逾4％，是30年來首次突破5％大關。

連合會長芳野友子表示，所得不均擴大、通膨和勞動短缺是帶動今年度大幅加薪的背後因素，兼職勞工今年度的加薪幅度更將上看6％。她並表示，日本正處於轉向經濟復甦的重要階段。

日本共同社獨家報導，日本央行將在19日決定解除負利率政策。日銀官員先前已強調，政策轉向時機將取決於今年的薪資談判結果。

日經新聞子公司QUICK 3月4日至6日針對28位經濟學家進行訪調，只有8位預期日銀會在下周會議進行結束負利率或取消殖利率 曲線管控等政策調整，17位預期會在4月會議進行。

第一生命經濟研究所經濟學家新家義貴表示：「這份初步統計結果，將會是支持日銀在3月會議解除負利率的主要因素。」

儘管日本企業一直在調高薪資，但增幅仍無法跟上通膨，日本的實質薪資已連續下滑22個月。

大和總研資深經濟學家神田慶司說，今年春鬥的強勁薪資調漲可能促使實質薪資成長在7至9月這一季轉正，「如果汽油補貼延長到5月過後，實質薪資成長轉正甚至可能提前到4至6月這季」。

勞工加薪後，物價年增率穩定在2％的目標機會提高，因此解除負利率是可以接受的。第一金投顧董事長陳奕光表示，加薪幅度扣掉核心通膨後，實質薪資可以呈現正成長，如此才符合日銀結束負利率，甚至是升息 條件。不過，日本結束負利率並不代表日銀就會升息，研究機構認為，日本政府債務沉重，升息對其還債壓力大增。

野村基金日本策略價值基金經理團隊指出，在日銀正式宣布貨幣政策異動前，日圓將因市場預期而出現短期走勢，觀察過去日銀改動定向定量寬鬆（QQE）利率政策的經驗，日圓匯價總是先升後貶。

日銀非常重視日圓匯價過度波動對日本企業經營面將造成衝擊，因此，日銀在正式改變負利率政策前，已不斷重申即便解除負利率，也仍會維持寬鬆貨幣政策作法不變，代表日銀不會像歐美央行實施連續升息，未來日圓匯價在短期波動後可望止穩，對於日本出口類股影響將逐漸變小。