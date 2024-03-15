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馬士基CEO：全球貨櫃航運能量持續過剩 運價低到業者難以為繼

編譯任中原／綜合外電
馬士基執行長柯文勝14日表示，全球貨櫃航運市場接下來幾年都面臨運能過剩，而且目前運費費率已降到令業者難以為繼的水準。（路透）
馬士基執行長柯文勝14日表示，全球貨櫃航運市場接下來幾年都面臨運能過剩，而且目前運費費率已降到令業者難以為繼的水準。（路透）

全球貨櫃航運巨擘馬士基（Maersk，又稱快桅）執行長柯文勝14日在股東年會上表示，全球貨櫃航運市場接下來幾年都面臨運能過剩，而且目前運費費率已降到令業者難以為繼的水準。

馬士基2月曾警告，貨櫃航運業運能過剩，將重創今年獲利。馬士基指出，去年由於新貨櫃輪陸續下水，使全球運能增加9%，預料今年將再加11%，2025年進一步增加7%。反觀馬士基，同期間運能將維持不變。

柯文勝指出，「目前運費費率已比2021及2022年時的高水準大幅下降，而且實際上已降到（令業者）支持不下去的水準」。

去年12月及今年元月貨櫃運輸費率因為紅海危機，貨輪改道好望角，導致運費一度急漲，但之後由於船隻運能仍超過需求，運費已經回跌。

柯文勝表示，「預料在長期間，運能需求將成長，加上船隻航速減慢，及舊船回收，將能抵消運能過剩問題，我們將能恢復到健康的盈餘水準」。

馬士基去年已宣布裁員1萬人，今年年會上也宣布將繼續聚焦於控制成本。董事長烏格拉表示，公司的股利發放比率仍維持在淨利的30-50%。

德國赫伯羅德航運公司14日也指出，去年淨利劇減83%，全球貨櫃輪運能過剩，加上紅海危機，將迫使赫伯羅德今年設法削減成本，調整航線及靠港。

裁員 德國

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