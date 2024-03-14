全球央行轉向降息時機逼近 這國央行可能率先鳴槍

市場預期今年將是「全球央行轉向年」，可能以瑞士或加拿大央行率先調降利率。（歐新社）

隨著多數經濟體的通膨減緩，市場預期今年將是「全球央行 轉向年」，可能以瑞士或加拿大央行率先鳴槍，亞洲央行則不太可能在聯準會（Fed）之前降息 ，尤其台灣、中國、南韓、印度、泰國、印尼及菲律賓的最新通膨率高於預期，日本則是可能緊縮貨幣政策的例外。

經濟學人智庫（EIU）最近的報告指出，儘管多數經濟體的利率 都將居高不下，經濟學家預料今年稍後將略降。

瑞士2月通膨年升率降至1.2%，為近兩年半以來最低，提高瑞士央行（SNB）3月降息的預期，LSEG數據顯示，市場認為瑞士央行3月21日降息1碼的機率超過40%，但瑞銀預期該央行等待第2季再調降利率，只是也不排除本月行動的可能性。

High Frequency經濟學家公司首席經濟學家溫博格（Carl Weinberg）則認為，加拿大央行可能是率先降息的央行之一，因加拿大不計住房價格的1月消費者物價指數（CPI）僅攀升1.7%，低於央行的通膨目標，且央行能掌控的所有物價升幅都小於目標值，「2024年將是轉向降息年」。

TD資產管理公司與德國商銀分析師都預期，加拿大央行將比Fed更早降息，目前市場預期該央行將在6月5日的決策會議降息。加拿大央行3月連續第五次按兵不動，表示要考慮降息還太早。

在美國，Fed主席鮑爾上周已表示，若經濟與通膨發展符合預期，今年將會降息，但未提供具體時間點。目前市場預期將在6月11~12日的決策會議開始降息。歐洲央行（ECB）則暗示，可能在6月6日的利率決策會議降息。土耳其央行2月維持基準利率於45%，結束連八次升息的緊縮循環，許多經濟學家都預期今年多數時間將按兵不動。摩根大通預期，土耳其央行可能在11、12月降息。

亞洲可能在Fed之後再降息

在亞太地區，野村預測澳洲央行將在8日開始降息，因通膨減緩且失業增加，Auckland儲蓄銀行則預估紐西蘭央行要到11月才會啟動降息。

摩根士丹利認為亞洲央行不太可能在Fed之前降息，因為強勢美元意味著多數亞洲貨幣匯率維持相對疲弱，從而提高通膨風險。彭博資訊彙整的數據顯示，台灣、中國、南韓、印度、泰國、印尼及菲律賓的等亞洲新興經濟體的最新通膨都高於預期。

南韓央行總裁李昌鏞已表示，多數決策官員認為現在討論降息仍屬「貿然」。該央行14日發布的貨幣政策報告也表示，將維持現行的限制性政策立場，因為操促降息可能損害市場信心，進一步提高原已偏高的家庭債務，在有細心通膨會降至其目標前，可能維持政策緊俏「夠久的時間」。

不過，高盛資深亞洲經濟學家權具熏（Goohoon Kwon）認為，南韓可能是亞洲最早降息的央行之一，因通膨持續減緩，且民間消費低迷，半導體帶動出口強勁回升也將減輕南韓央行受制於Fed決策的程度。

印尼的消費者物價通膨雖已落在央行的1.5%~3.5%目標區間，但央行正考慮下半年再降息3碼。信評機構惠譽（Fitch）旗下研究部門BMI則預測，印尼央行將在下半年開始降息，年底前累計降息4碼至5%。

日本銀行（央行）是少數會升息的例外。路透14日引述知情人士報導，若15日公布的大企業薪資談判調查結果強勁，日銀將在18~19日的決策會議討論升息，結束負利率政策，但下周是否會調升利率仍不確定，因為部分官員憂心最近的消費疲軟跡象，若有官員認為必須評估更多數據，例如4月1日的短觀調查與日銀經濟評估季報，可能延到4月再決定。