日本經濟躲過衰退 Q4數據修正至擴張0.4% 使央行更接近升息

日本內閣府上修第4季GDP至成長0.4%。（美聯社）

日本 經濟避免了陷入技術性衰退！根據內閣府周一上修的數據，在企業強勁資本支出的推動下，日本經濟去年第4季恢復成長。這個結果支持日本央行 考慮在本月或下月結束負利率政策、進行2007年來的首度升息。

日本去年10至12月的國內生產毛額（GDP）年增0.4%，扭轉初估的萎縮0.4%。雖然此一表現仍低於分析師預期的可成長1.1%，但GDP沒有連兩季萎縮，經濟就不致於陷入衰退。去年第3季經濟萎縮3.3%。

周一的數據支持日本央行觀點：經濟繼續溫和復甦、企業願意投資。企業資本支出較上季躍增2%，遠優於初估數據的下降0.1%。另一方面，消費者支出經修正後下降0.3%，原估是下降0.2%。

日本央行下周將召開政策會議，市場對於負利率政策最早可能在本月結束的預期升溫，日圓匯價和債券殖利率 雙雙走高。

樂天證券經濟研究所（Rakuten Securities Economic Research Institute）首席經濟學家Nobuyasu Atago表示，雖然數據弱於預期，國內需求受到物價上漲的衝擊，但他仍預計日本央行會在本月採取政策舉措。因為如果3月沒有動作，即使工資談判取得強勁成果，也將導致日圓走低，而進口成本上漲可能進一步損害消費者利益，「是否等到4月會是兩難的抉擇」。

數據公布後，日圓在最初擴大漲幅後回調，而作為利率預期訊號的隔夜換匯交易顯示日本央行3月升息的可能性為65%，大致上也沒有變化。基準的政府債券殖利率繼續上升。