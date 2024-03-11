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紅海危機打亂出口 重擊亞洲經貿

編譯任中原／綜合報導
紅海危機已對亞洲出口貿易造成衝擊，大量銷往歐洲及美國東岸貨品的運送時間都大為拉長。（路透）
紅海危機已對亞洲出口貿易造成衝擊，大量銷往歐洲及美國東岸貨品的運送時間都大為拉長。（路透）

經濟學人智庫（EIU）的最新報告指出，葉門青年運動組織（又稱胡塞）反抗軍對紅海商船的攻擊，已對亞洲出口貿易造成重大衝擊，大量銷往歐洲及美國東岸貨品的運送時間都大為拉長，或改用昂貴的空運出貨，將推升亞洲通膨，可能延後亞洲央行的降息時點，並已下修2024年亞洲經濟成長率預估至少0.2個百分點。

亞洲的出口貨物由於等待船期與船隻航行時間拉長，加上業者必須調整庫存，因而備受衝擊。直接受到影響的地區包括南亞，因為多數出口品都經過蘇伊士運河，還有印尼、泰國及馬來西亞等出口導向的東南亞國家。

出口商將因為出口量減少、庫存增加、運費高漲，以及貿易形態由裝運港船上交貨（FOB）轉為目的港交貨（CFR），因而備受打擊，尤其是價低、量大且易腐爛的出口貨物。

儘管多國元月進、出口數據尚未公布，但EIU預測亞洲進、出口將大幅減少。中國大陸雖能經由太平洋航線對美出口，以及對亞洲出口比重偏高，減輕壓力，但運費上漲及西方國家需求減弱，仍壓制中國大陸出口。東南亞國家貨櫃運輸已接近崩潰，出口受創最重。

在進口方面，新加坡、柬埔寨、紐西蘭、印尼及斯里蘭卡等國的進口貨量受影響較小，因這些國家的進口主要來自中國或印度，通膨超受的衝擊也較小；但日本、印度及澳洲進口卻大受衝擊，通膨壓力可能升高。受影響最大的是依賴進口糧食的國家，包括太平洋島國、紐西蘭、馬爾地夫、印度及巴基斯坦。

EIU估計，貨櫃輪從西北歐到馬來西亞及新加坡的航行時間已由32天，拉長到56天；到中國大陸、香港及台灣的時間也由42天拉長到55天。

亞洲的整體消費品需求也可能因為進口品價格上漲而受創，而且情況近期不太可能改善。

EIU已下修2024年亞洲經濟成長率預估至少0.2個百分點，最多可能下修0.5個百分點。

EIU也溫和上修亞洲通膨率預估上修0.3~0.4個百分點，因中國大陸及日本等低通膨國家的權重偏高。

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