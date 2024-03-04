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印度上季GDP大增8.4% 專家潑冷水

編譯湯淑君／綜合報導

印度上季經濟成長率突破8%，在全球主要經濟體中傲視群雄。但多位經濟學家指出，這個超越所有人預期的數字其實是受一次性因素扭曲，實際成長率沒那麼偉大。

印度統計局2月29日公布，2023年第4季國內生產毛額（GDP）年增率達8.4%，優於去年7~9月的7.6%，是六季以來最快的成長速度，更遠高於市場所有人的預期。

國際貨幣基金（IMF）執行董事、曾任政府首席經濟顧問的蘇布拉馬尼安告訴CNBC，印度今年GDP也可望成長8%，「成為全球成長最快的經濟體」。

但經濟學家指出，主因是政府補貼意外降低，造成用來估算GDP的間接稅項目被拉抬。

經濟學家認為，剔除那個一次性項目的成長率為6.5%，更能反映上季經濟景氣實況，也較與經濟學家預測的成長趨緩相符。第3季成長率為7.6%。

澳盛銀行經濟學家尼姆和馬圖爾發布報告說：「2023年第4季GDP優異得出奇，是暫時性因素使然，成長料將減速，只是減緩速度不太可能令人震驚。」

印度Elara證券經濟學家團隊指出，上季GDP數據被間接稅淨額（間接稅扣除政府補貼）扭曲，間接稅只比一年前增加0.7%，政府補貼卻陡降近54%，以致推升間接稅項目的年增幅。例如，據彭博計算，上季政府提供的肥料補貼年減約70%，反映價格下跌。

經濟學家說，扣除間接稅淨額的附加價值毛額（GVA）上季成長6.5%，是衡量經濟基本動能更好的指標。

花旗經濟學家查克拉波提說：「應謹慎看待高於8%的實質GDP數據，因為跟GVA差距甚大、農業景氣滑落，且經濟成長雙軌化（投資增速遠超過消費）。」

野村經濟學家團隊1日發布報告說：「基礎經濟成長比標題數據疲弱。」報告提到，消費持續疲軟，貢獻全印GDP16%的農業表現也欠佳。

不過，超強的GDP數據已促使經濟學家調高明年度成長預測。

巴克萊從6.5%上調至7%，花旗從6.5%調升至6.8%，德意志銀行更一口氣上修20個基點至6.5%。

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