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禁「優質地」開展再生能源項目 加國亞伯達省要保護原始景觀

編譯季晶晶／綜合外電
加拿大亞伯達省周三宣布，為保護原始景觀，優質土地禁止開展再生能源項目。（路透）
加拿大亞伯達省周三宣布，為保護原始景觀，優質土地禁止開展再生能源項目。（路透）

擁有晴朗天空和豐富風力資源的加拿大亞伯達省周三宣布，將阻止在「優質」農地上開展再生能源項目，並限制安裝風力渦輪機，以保護「原始景觀」。

此前，亞省對新的再生能源計畫實施為期六個月、於2月29日到期的禁令。

上月的破紀錄冬季低溫促使亞省發布緊急警報，要求居民在電網癱瘓之際節約用電，省長史密斯和公用事業部長紐多夫等人藉機質疑再生能源的可行性。該省已有近三分之一的電網由再生能源提供電力。

史密斯說，她制定對再生能源新項目的限制是「以明確和負責任」的方式發展該行業。根據新規定，亞省將禁止在被認定為「具極佳或良好灌溉能力」的私人土地，以及可種植特種作物的土地上，開展再生能源項目。地主若能證明農作物或牲畜不受項目影響而能茁壯成長，可申請豁免。

為確保能欣賞到開闊的草原景觀和遠處的落磯山脈，亞省將在政府認定的「原始景觀」和風力渦輪機間設置至少35公里的緩衝區。

但Business Renewables Centre-Canada主任Jorden Dye在內的再生能源分析師警告，新規定很模糊，相當於第二次「軟性暫停令」，設置35公里的緩衝區可能使亞省南部四分之三的地區無法開展項目。

低溫 加拿大

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