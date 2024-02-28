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印度債好熱 南韓散戶也加入瘋潮 錢進印債ETF

編譯季晶晶／綜合外電
南韓散戶也加入買印度債券的熱潮之中。（美聯社）
南韓散戶也加入買印度債券的熱潮之中。（美聯社）

印度債券市場的狂熱已經蔓延到南韓。未來資產管理公司（Mirae Asset Management）一檔沉寂多年、專買印度債券的基金，最近突然大受歡迎，出現三年來首見的資金淨流入，規模由去年底的240億韓元迅速增加33%到320億韓元（約2394.2萬美元）。

未來資產管理公司全球固定收益部門主管Kim Jin Ha說：「大家對印度的興趣日益濃厚，不像過去僅少數機構投資人有興趣。」Kim說，今年有八家證券公司和銀行為詢問印度債市景況的南韓散戶找尋交易管道，相較之下，2023年無人問津。

在中股復甦乏力的背景下，印股和美股今年一直是市場焦點，已屢創新高。連傳統上傾向買賣美股的日本散戶，也密切關注這個在主要經濟體當中擁有最快成長率的南亞國家。

新韓銀行首爾汝矣島分行總經理Cho Jae Sung說：「這陣子的最熱話題當然是美國，但在美國資產之外，印度作為中國資產的替代品也獲得注目。」他指出，會對印度資產感到心動的主要是偏好投資基金且尋求更高報酬率的散戶。

此一轉變發生在中國努力應對持續進行的經濟挑戰之際，而印度主權債券將自6月起納入摩根大通全球債務指數。Kim預計納入後能吸引到高達300億美元的資金流入，超過目前外國人持有印度主權債的規模，而印債的吸引力也在於當地幣值穩定。

彭博資訊彙編數據顯示，盧比是今年亞洲表現最佳貨幣，兌美元匯價上漲0.4%，波動率在新興市場貨幣中最低。韓元在同期間貶值3.2%，僅管去年第4季升值4.8%。

自2013年以來一直管理印度債券基金的Kim說，他更喜歡投資超國家組織（Supranational Organisation）發行的盧比債券。這些證券在該基金的占比達40%，其餘則分配到印度國營企業發行的債務、印度公債和貨幣。

考慮到美國聯準會今年稍晚可能降息，Kim計劃增加該基金目前2.7%的存續期。根據彭博，截至本周一，該基金過去12個月的報酬率為9.3%，過去五年的年報酬率接近6%。

印度 債券 投資

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