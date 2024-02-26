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效法日本 南韓推出活絡股市措施 欠缺細節投資人失望

編譯劉忠勇／綜合外電
南韓金融監管機構周一發布改善公司治理措施，但因欠缺細節令投資人失望。圖為韓國證交所迎接今年新年開市的慶典。（歐新社）
南韓金融監管機構周一發布改善公司治理措施，但因欠缺細節令投資人失望。圖為韓國證交所迎接今年新年開市的慶典。（歐新社）

南韓金融監管機構周一發布改善公司治理的措施，希望借鏡日本做法，消除韓股被低估的現象。不過，由於欠缺如何落實的具體細節，令投資人感到失望，南韓股市周一收盤下跌0.7%。

南韓金融委員會公布「提升企業價值計畫」，以提升股東回報為先，具體措施包括稅負優惠，並「鼓勵上市公司自願制定並揭露價值提升計畫」。金融委員會表示，將於6月敲定計畫指引。

南韓也將在第3季推出「韓國加值指數」（Korea Value-up Index），類似日本的JPX Prime 150指數，由實踐得最好的公司組成，也將成為退休基金和其他機構投資者採納的指數。金融委員會表示，新推出的指數股票型基金（ETF）也將追蹤這個指數。

SK證券分析師Seol Yongjin說：「令人失望的是沒有要求企業在短期內採取任何行動，投資人原本預期今天會公布具體刺激措施，但政府卻說細節今年晚一點才會揭曉。」

總統尹錫悅決心解決韓股所謂「韓國折價」的現象，南韓股市最近一個月已因政府連番宣稱要改革措施而上漲，股價淨值比低的上市公司最近漲勢尤其明顯。

全球投資人期待這些提高公司價值的措施，押注會有助改善南韓的公司治理，最後也能像日股一樣持續上漲。

東京證交所會點名股東回報不佳的公司，這是刺激市場結構性變化以及日經225指數上漲的關鍵因素。日經225指數已在上周刷新1989年創下的最高收盤水準。

外資周一轉為賣超，今年來跌0.2%，截至上周的一年內仍買超10.5兆韓元（79億美元）。

南韓 投資 日本

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