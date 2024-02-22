39,098點 日經225指數睽違34年後終於再創收盤新高

日本日經225指數周四收盤突破1989年的天險，睽違34年後再創下歷史新高。（歐新社）

在輝達 （Nvidia）業績展望帶動半導體股的鼓噪之下，日本 日經225指數周四收盤突破1989年的天險，睽違34年後再創下歷史新高，和華爾街股市同登空前水準。

日經225指數周四收盤大漲2.2%，收在39,098.68點，突破1989年創下的歷史收盤和盤中新高38,586.18。輝達（Nvidia）公布強勁業績展望過後，Screen Holdings和晶片 製造設備生產商東京威力科創（Tokyo Electron）紛紛上漲。

全球資金紛紛湧入日本，使得日本股市成為過去一年表現最好的股票。日圓疲軟也是助力，進一步帶動日本出口商的表現，東京證券交易所改善公司治理的措施也提高了股東回報的預期。

Saxo Capital Markets策略師Charu Chanana指出，日股經過最近的整理後，輝達財報助上臨門一腳。從地緣政治到企業改革的結構性推動因素，以及日圓疲軟，繼續表明日本股市結合總經因素和動能，仍有潛力繼續攻頂。

東京威力科創收盤大漲6.6%，Screen更勁揚10%。在全球最有價值的晶片製造商輝達獲利超出預期並在盤後交易飆漲之際，科技股領軍上漲。

有企業財報做後盾，策略師紛紛調高對日經225指數的預測水準。花旗將2024年底水準從39,000點上調至45,000點，稱日本股市可能會比預期更早達到目標。美銀策略師已將日經225指數今底的預測水準由38,500點上調至41,000點。

日圓貶值也支持日股漲勢，日圓兌美元今年迄今貶值約6%，短期內看不到反彈跡象。

投資人追隨巴菲特的腳綜，紛紛投入日股，也樂觀看待日本政府推動公司治理改革以促進日企增加股東回報。