合資＋合作 中國封測二哥結盟超微

全球第四大、中國第二大封測廠通富微電接受投資 機構訪談時透露，已與超微（AMD）形成「合資＋合作」的聯合模式，建立緊密戰略合作夥伴關係，簽訂長期業務協議，提供超微AI PC晶片 及工作訓練推理用AI加速器封測服務，現為超微最大封裝測試供應商，超微也成為通富微電大客戶。

這意味紅色供應鏈於半導體產業繼中芯在晶圓代工成熟製程取得一席之地，並避開美方禁令進軍先進製程，為華為打造全新手機晶片後，在當紅的先進封裝領域也攻城掠地有成，搶進AI晶片必備的先進封裝市場，與日月光投控、京元電等台廠爭搶訂單。

通富微電在接受投資機構訪談時透露，該公司與超微已形成「合資＋合作」的聯合模式，建立緊密戰略合作夥伴關係，簽訂長期業務協議。除了強化與超微的合作關係，通富微電也積極調整產品組合，提升高效能運算、新能源、汽車電子等領域布局，降低消費性電子市場帶來的景氣循環衝擊。

通富微電近年快速崛起，2016年收購超微在中國蘇州及馬來西亞檳城封測廠各85%股權，兩廠區成為通富微電提供超微先進封裝服務重要據點，藉此進入全球先進的半導體供應鏈，並獲得CPU、GPU、APU等封裝及測試的訂單。

通富微電2022年營收跨越人民幣200億元大關、達人民幣214.2億元，在全球前十大封測廠中，市占率增幅居冠，並躍居全球第四大封測廠，其快速崛起的關鍵，與該公司和超微（AMD）的合作密不可分，但風險也可能來自於過度依賴超微。

公開資料顯示，通富微電1994年在江蘇南通成立，為中國國家、省高新技術企業。並於2007年在深交所上市，在南通、合肥、廈門、蘇州、馬來西亞檳城等地擁有生產基地，在全球擁有1萬8000多名員工。

通富微電2016年4月在國家集成電路產業投資基金（簡稱大基金）支持下，宣布以3.71億美元完成收購超微蘇州及超微檳城各85%股權，作為控股股東，通富微電與超微設立封測合資公司。

該併購案讓通富微電成為超微重要合作夥伴。通富微電財報顯示，其從某「單一客戶」取得收入占比自2016年到2020年分別為37.73%、44.55%、42.97%、49.32%與51.39%。雖財報未明言「單一客戶」，但外界認為就是超微。