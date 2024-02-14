艾司摩爾：半導體市場谷底已到 出現復甦跡象

ASML樂觀表示，晶片業已經來到谷底，如今開始出現復甦跡象。（路透）

荷蘭半導體設備製造商艾司摩爾（ASML）的需求為業界風向球，該公司在年報中樂觀表示，晶片 業已經來到谷底，開始出現復甦跡象。

彭博資訊報導，ASML財務長達森（Roger Dassen）在該公司14日發布的2023年年度報告中評論道：「我們相信市場如今來到跌勢的最低點，儘管無法預測未來的確切走勢，但復甦正在萌芽」。他說：「較長期趨勢確定無疑」，指出人工智慧（AI）、電氣化、能源轉型，為ASML業務的利多。

晶片業者英特爾、德州 儀器、英飛凌（Infineon）都已警告，今年銷售疲弱，但ASML產品需求為業界指標。ASML是唯一能製造極紫外光微影設備（EUV）的廠商，台積電 、三星電子、英特爾的先進製程均使用EUV設備。

ASML銷售由三廠稱霸，雖然該公司不願透露大買家名稱，但最大客戶2023年添購了價值87.8億歐元（94億美元）的設備，占整體淨營收的32%。ASML去年的整體淨銷售，有54%出自兩名客戶。

ASML最頂級的EUV機台，上季接到破紀錄訂單。去年通膨和衰退恐懼重創晶片業，此一消息提振業界的樂觀情緒。大陸晶片商趕在出口管制生效前，搶購微影設備，有助抵銷全球晶片業低迷對ASML的影響。