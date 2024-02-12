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安謀股價又狂飆 僅三天漲了快一倍 AI題材利多未歇

編譯葉亭均／綜合外電
安謀（Arm）股價12日再度飆漲，連三天累計上漲超過93%。圖為2023年9月14日安謀在紐約那斯達克市場IPO時，看板顯示股票上市價格為每股51美元。（路透）
安謀（Arm）股價12日再度飆漲，連三天累計上漲超過93%。圖為2023年9月14日安謀在紐約那斯達克市場IPO時，看板顯示股票上市價格為每股51美元。（路透）

晶片設計公司安謀（Arm）股價周一（12日）再度飆漲，連三天累計漲了接近一倍，因上周公布亮麗財報，顯示企業界的AI支出正拉抬其營收。

安謀股價周一收盤大漲29%，至每股148.97美元並創下新高，盤中一度飆漲42%，成交量是過去三個月平均水準的十倍多。安謀在2月7日收盤後公布財報以來，股價在三個交易日累計漲幅超過93%。

Triple D Trading交易員迪克（Dennis Dick）表示：「你現在看到的是對任何與AI有關事物的狂熱。演算法交易也有關、散戶投資人也參與其中，人們正買進選擇權。所有一切就像滾雪球般。」

安謀朝智慧手機技術以外領域發展，正帶動業務成長並提升獲利能力。安謀上周預估在截至3月底止的一季營收達8.5億至9億美元，遠超過分析師預估的7.78億美元，執行長哈斯（Rene Haas）表示，AI帶來的機會仍在早期階段。

市場對安謀股票的新狂熱，造就了一些值得注意的情況，也就是飆漲都是出現在開盤後的短短時間內。在2月8日，安謀股價從前一日收盤的77.01美元，一開盤後的36分鐘內就飆漲至接近127美元；在2月12日，漲勢則是集中在開盤後的108分鐘內。

一些市場人士預期安謀的漲勢可望延續，因為交易人士持續買進選擇權，尤其是買進短期買權來因應安謀股價進一步上漲。交易最活絡的選擇權是本周五將到期的185美元買權，有5.4萬口合約易手，最後一盤的交易為每一口6美元。以安謀12日股價收盤每股148.97美元來看，要讓這些合約在本周到期時有其價值，安謀的股價必須再漲28%。

迄今，輝達是AI熱潮的最大受惠者，股價從去年來已三級跳，原因是所謂的AI加速器晶片帶動輝達營收與獲利激增。輝達股價今年來又漲46%，周一盤中公司市值一度超越亞馬遜。

安謀和輝達原先一度談合併，這樁在2020年9月宣布的交易價值達到400億美元，但交易最終破局了，原因是從一開始，安謀的客戶就對這樁合併案反對態度，監管機構也矢言嚴加審查。

安謀股價從去年9月上市以來已翻漲近兩倍，目前市值超過1,500億美元，高於波音與AT&T。目前軟銀集團（SoftBank）仍持有安謀90%股票，軟銀是在2016年以320億美元收購安謀。

安謀 AI 輝達

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