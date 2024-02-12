我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

超級盃／生涯第3度捧MVP 馬霍姆斯：為隊友感到驕傲

超級盃更新／25：22 酋長隊贏了49人隊 衛冕成功

特斯拉史上首次 澳銷量輸比亞迪

編譯林奇賢／綜合報導

比亞迪上月在澳洲特斯拉賣出更多輛車，是有紀錄以來首見，儘管這可能不是比亞迪旗下車款更受歡迎所致，但贏了就是贏了。

CarExpert報導，比亞迪今年元月在澳洲賣出1,310輛車，其中包括589輛Seal轎車、465輛Atto 3運動休旅車（SUV）和256輛Dolphin掀背車，後者是目前當地最便宜的電動車

同月，特斯拉在當地賣出723輛Model 3，和384輛Model Y，總銷量為1,107輛，是2022年7月以來最低。

然而，據了解，特斯拉在澳洲的銷售下滑，並不是買氣差造成的，而是受到兩個問題的影響，導致這家美國電動車大廠無法向客戶交車。

改款的Model 3去年12月開始在澳洲交車，但在發現後排中間座椅搆不到頂部安全帶固定裝置，可能無法讓兒童安全椅固定在車內，特斯拉隨即停售，並宣布召回行動。

與此同時，一艘載有大量特斯拉Model Y（去年最受歡迎的私家車）和部分Model 3的貨輪，在船上發現臭蟲災情後，原船返回中國大陸。

比亞迪今年元月的銷量也沒創新高，先前四個月的銷售單月就超過1,400輛，其中有三次是只能買到Atto 3的情況下達成。

澳洲今年元月的電池電動車銷量僅比去年同期增加0.8%至4,893輛，這在很大程度上是因為特斯拉開年表現不振所致。

2023 年，特斯拉在澳洲的銷量為46,116輛，僅兩款車就足以占當地所有電動車銷售的53%左右。

特斯拉 澳洲 電動車

上一則

中股跌跌不休 鄧聿文：中國股市崩盤或將導致社會風險

延伸閱讀

特斯拉擬裁員？悄悄要求主管評估重要職位

特斯拉擬裁員？悄悄要求主管評估重要職位
特斯拉1月在南韓僅賣出一輛車 原因是...

特斯拉1月在南韓僅賣出一輛車 原因是...
比亞迪攜手殼牌旗下Raizen 在巴西建充電站

比亞迪攜手殼牌旗下Raizen 在巴西建充電站
特斯拉不當處理廢棄物 加州令付150萬

特斯拉不當處理廢棄物 加州令付150萬

熱門新聞

Nike控制運動鞋定價的能力正在逐步流失。（路透）

管不住…零售商大砍Nike鞋售價

2024-02-03 01:00
加拿大在彭博新能源財經的電池供應鏈排行首度奪冠 。 （路透）

中國被這國超車 痛失彭博鋰電池供應鏈龍頭寶座 反映在1領域缺失

2024-02-05 07:51
歐洲中央銀行總裁拉加德（Christine Lagarde）也加入批評經濟學家的陣營。（美聯社）

經濟學家預測接連落空 挨轟「活在舒適圈」

2024-02-04 13:46
美財長葉倫表示，監管機關正在留意非銀行的不動產抵押貸款公司。（美聯社）

葉倫示警不動產抵押貸款危機

2024-02-10 01:00
艾司摩爾（ASML）價值3.8億美元的High-NA EUV設備。艾司摩爾提供

晶片製造神器價值3.8億 新一代微影設備亮相了

2024-02-10 22:43
好市多（Costco）已至少七次拿下美國綜合商品零售商顧客滿意度冠軍。 （美聯社）

美零售商中滿意度最高 好市多靠什麼蟬聯7連霸？顧客最在意這些

2024-02-09 06:30

超人氣

更多 >
洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到
梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲

梅西事件延燒 港前財長憂恐影響香港名聲
中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了

中國這家快遞公司當初高調找梅西代言 如今慘了
美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民

美墨邊境移民法案國會闖關失敗 川普：勝選就驅逐無證移民
海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣

海外旅遊要多備小費？有些國家不收 這3國收到會生氣