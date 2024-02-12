設備、通膨… 3風電巨擘看淡今年展望

全球前三大風電集團日前同聲看淡今年展望，指出項目延誤、設備問題、通膨等挑戰，將持續困擾此一日趨成熟的產業。（路透）

全球三大風電集團同聲看淡今年展望，指出項目延誤、設備問題、通膨等挑戰，將持續困擾此一日趨成熟的產業。西門子能源（Siemens Energy）估計旗下風電部門今年將虧錢，沃旭能源（Orsted）則宣布刪減開支。

路透報導，全球離岸風電機的龍頭製造商西門子能源，7日預估旗下麻煩纏身的風電部門西門子歌美颯（Siemens Gamesa），2024年不計特殊項目的虧損約為20億歐元（21.5億美元）。歌美颯部分在岸風電機組出現品質問題，造成重大危機。

儘管再生能源科技需求強健，但零組件價格攀升和監管方面的延遲，使整體產業減記資產、背負虧損。

世界最大風電機製造商維特斯（Vestas）執行長安德森（Henrik Andersen）也認為，挑戰將繼續。他7日說：「持續的地緣政治波動、批准趨緩、市場電網建設不足，預料將在2024年造成不確定性。」該公司第4季財報優於預期，但仍調降股息。

全球離岸風電開發商一哥沃旭先前因美國風電項目延誤，被迫大舉減記，如今打算在2026年前刪減10億丹麥克朗（1.44億美元）的固定開支，其中包括全球裁員 600~800人，並示意今年將裁汰約250人，同時將暫停配發股利，並退出挪威、西班牙和葡萄牙等市場。

沃旭執行長尼博（Mads Nipper）日前說：「為了提高競爭力、確保價值創造、保證吸引資本建設再生能源的能力，我們要讓沃旭變成更精實、更有效率的公司。」