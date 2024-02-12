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較勁美中 歐盟推綠能在地生產

編譯簡國帆、陳苓／綜合報導
歐盟決策官員日前針對新規範達成共識，將推動太陽能、風能、燃料電池等乾淨科技的在地生產。（美聯社）
歐盟決策官員日前針對新規範達成共識，將推動太陽能、風能、燃料電池等乾淨科技的在地生產。（美聯社）

歐盟決策官員日前就新法達成共識，將推動太陽能、風能、燃料電池等乾淨科技的在地生產，幫助歐洲工業與美中對手競爭，並且制定全球最嚴格的環境、社會和公司治理（ESG）評等準則，但這些綠色議程卻遭逢諸多現實考驗。

歐洲議會議員與歐盟輪值主席國比利時，經過一整天的會談後，就淨零碳排工業法案（NZIA）達成協議，目標是到2030年時，將就地生產四成減排溫室氣體所需的產品，涵蓋再生能源、核電、熱泵、電解槽與碳捕捉等其他除碳技術。

此一法案是歐盟方針的重要環節，努力確保歐盟不只是減排的全球領袖，也是製造減排設備的世界領袖。

歐洲議會議員艾勒（Christian Ehler）表示，最重要的訊息是，歐盟首度對美國通膨削減法（IRA）做出回應。歐盟擔心，美國通膨削減法的3690億美元綠色補貼，會吸引歐洲生產商外移，同時歐洲的太陽能發電也愈來愈依賴中國。

與此同時，各國當局在採購潔淨能源科技產品時，不只要考量價格，還要評估環境準則、以及是否有超過50%的供應來自單一來源。歐盟成員國在標售乾淨能源專案時，非價格準則必須要占30%。

歐盟也就ESG評等達成臨時性的規範協議，嚴格程度被譽為全球之最。新協議採用「雙重重大性」（Double Materiality）原則，要求評等業者明確公開揭露，這項評等是否顧及遭評實體的重大財務風險、以及對環境（E）、社會（S）、公司治理（G）等三面向的重大影響，或是只考量其中一項。

然而，歐盟一連串對抗氣候變遷的新規，遭遇農民、商業團體及政壇的反彈。特別是能源價格高漲的當前，歐洲農民最近開著拖拉機上高速公路抗議，德國和法國被迫延後縮減農民的柴油燃料補貼。

執委會想撥款100億歐元（107億美元），發展包括減排等戰略科技，也遭成員國反對。一些國家認為戰略科技發展資金應限制在15億歐元，並聚焦在國防產業。反對者認為，相較於綠能轉型，歐陸還有更迫切的議題需要解決。

歐盟 綠能 氣候變遷

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