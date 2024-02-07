全球股票市值 美企占半 中企砍半

資金流向美國，美股市值占全球近半。 （路透）

日經新聞報導，中國企業在中國國內的經濟困境中苦苦掙扎，加上在人工智慧（AI ）領域的開發也相對落後，全球資金正從中國流向美國，美國企業的總市值已占全球股市市值近半，集中度達到20年來新高。

根據QUICK FactSet的統計，若以美元計算全球企業的市值，自2023年底以來，包括香港在內的中國企業市值已蒸發約1.7兆美元；中企市值在全球股市占比僅約10%，在2015年還曾經一度接近20%，但現在幾乎減半。當時投資 人都看好中國經濟將快速成長。

相較之下，美國企業的總市值目前已達到51兆美元，比2023年底增加1.4兆美元，占全球比率達48.1%，創下2003年9月以來最高。

報導指出，美中市值差距的擴大，主要反映的是科技公司的勢力之差，美國光是亞馬遜（Amazon）和Meta這兩家公司，自年初以來市值就增加了5100億美元。而中國的阿里巴巴集團和騰訊控股同期合計減少了310億美元，市值呈現不斷縮小趨勢。

截至2日，全球500家最有價值公司中，有236家美國公司入列，數量比三年前增長15%，而中國公司的數量則銳減約60%至35家。中國搜尋巨頭百度 、主要電子商務公司京東和電動車製造商蔚來汽車，全部跌出500大榜單。

騰訊和阿里巴巴曾在2020年底進入全球市值前10強，步步近逼美國科技公司。在擁有14億人口的巨大市場中確立了「平台商」的地位，吸引了投資者的巨大成長期待，但近年已失去動力。

美國在全球AI競賽中的領先優勢，也讓美國科技股成市場鎂光燈焦點，例如輝達（Nvidia）在生成式AI處理器市場就處於幾乎無法撼動的地位。