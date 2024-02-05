南韓鋼鐵廠擬漲價減少損失 國內市占恐進一步萎縮

浦項鋼鐵等南韓鋼廠準備提高國內市場價格，流失市占的風險因而提高。 （路透）

儘管難以和中國和日本 的便宜鋼鐵競爭，浦項鋼鐵等南韓 鋼鐵廠正準備在本國市場進一步漲價，以在成本飆升之際減少損失，但如此一來本國客戶勢必擴大進口，南韓鋼廠市占恐萎縮。

產業消息人士4日說，全球第七大鋼鐵廠浦項鋼鐵和規模較小的現代鋼鐵，計劃本月將熱軋鋼板價格調高到每噸約90萬韓元（672.8美元），攀抵去年10月來最高價位，繼上月漲2.5%後再度調升。

熱軋鋼板是製造冷軋鋼、電工鋼板等多數鋼鐵製品的主要原料，因此熱軋鋼板的價格調漲，將帶動整體鋼價水漲船高。

現代和東國製鋼繼上月將主要用於營建業的H型鋼每噸調漲約5萬韓元後，本月計劃再漲約5萬韓元。產業消息人士指出，在營建業需求轉弱之際，對H型鋼漲價是艱難的決定。

浦項鋼鐵說，受成本壓力影響，第1季的獲利不太可能顯著改善，預料漲價的效應需更長時間才能顯現。

南韓鋼鐵廠在去年下半年對漲價持保留態度，因為必須在中、日對手的競爭下保衛市占。消息人士指出，南韓鋼鐵產業調漲價格，可能促使本國客戶進一步提高進口量，「從品質上來看，國產鋼鐵與中、日產品沒什麼區別。南韓的鋼鐵產業已快速從賣方市場轉向買方市場」。