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加州沿海周日迎更強風暴 強降雨恐掀大浪

紅海危機 掃到歐洲車廠

編譯任中原／綜合報導
紅海危機已導致歐元區與英國製造業者一年來首度遭遇供應鏈惡化，影響層面擴及汽車製造業。（路透）
紅海危機已導致歐元區與英國製造業者一年來首度遭遇供應鏈惡化，影響層面擴及汽車製造業。（路透）

紅海危機已導致歐元區與英國製造業者一年來首度遭遇供應鏈惡化，元月供應商交貨時間指標（採購經理人指數[PMI]的次指標之一）降到50以下，顯示多數製造業者表示供應商交貨到工廠的時間拉長，可能加重歐洲通膨壓力，並使製造業者雪上加霜，影響層面已擴及汽車製造業。

野村控股經濟學者莫蘭表示，這項指標「明確顯示歐洲開始感受到紅海危機對企業的衝擊，且發生的時間比預期更早」。

紅海航線通常占全球海上貿易量的15%，包括全球8%的海運穀物，12%及8%的海運石油及液化天然氣（LNG）貿易量。

德國、法國及義大利等歐洲國家的供應鏈均告惡化，希臘受創最重。由於貨輪改道南非好望角，連汽車製造業也都感受到衝擊，特斯拉德國廠，富豪比利時廠，及鈴木匈牙利廠的部分生產線，都已停擺。

從去年10月19日葉門反抗軍青年運動（又譯胡塞）開始攻擊紅海貨輪以來，此一航線的貨運量已急劇減少。截至元月28日止的一周內，穿過蘇伊士運河的貨輪數比10月底減少65%。亞洲-地中海航線的海運費率比去年11月大漲290%，亞洲-北歐航線的漲幅也類似，英國等歐洲國家元月的供應鏈投入價格已經上漲。

許多經濟學者擔憂紅海危機對全球通膨的衝擊。牛津經濟學公司（Oxford Economics）學者拉考表示，未來數月海運成本可能居高不下，預估將使歐元區整體通膨率上升0.3~0.4個百分點，主要衝擊將在今年下半年顯現。

但野村經濟學者莫蘭認為，整體通膨風險「不會很嚴重」，因為有替代航線，且貨運干擾並非發生在需求旺季。

英國央行總裁貝利1日在利率決策會後表示，紅海問題對消費者物價的影響，目前為止仍有限，但如果貿易持續受到干擾，情勢就可能改變，進而讓央行對通膨的預測出現上行風險。

供應鏈 央行 德國

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