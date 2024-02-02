泰國產量不佳、中國需求增 天然橡膠價格漲至近三年高點

泰國去年12月的豪雨已衝擊橡膠產量。（路透）

由於中國電動車 產業需求日增，泰國 產量又不佳，天然橡膠價格已漲到近三年來最高。

日經新聞報導，大阪交易所的基準天然橡膠期貨1日報價為每公斤283.60日圓（1.93美元），比去年底大漲11%，1月25日還一度觸及每公斤289.5日圓，為2021年2月以來最高。

泰國橡膠期貨1日價格為73.07銖（2.06美元），也是約19個月高點。

天然橡膠價格大漲的背後因素，包括中國汽車熱銷。中國汽車工業協會（CAAM）數據顯示，中國去年上半年新車銷售都略少於每月200萬輛，但到去年11月的銷售年比跳增27.4%至297萬輛，去年12月銷量又年增23.5%至315萬輛，尤其包括電動車的新能源車銷量在去年11月首度突破100萬輛。

汽車銷售成長提振了天然橡膠需求，中國去年12月的新車輪胎需求年比躍增30%。東京橡膠經銷商加藤事務所（Shinichi Kato Office）社長加藤進一指出，中國的輪胎需求在去年12月出現觸底跡象，當地工廠都在增產輪胎。

同時，供應也出現疑慮。全球最大天然橡膠生產國泰國去年12月的豪雨已衝擊產量。Yutaka信託證券公司指出，受不利天候影響，泰國無法在高產季時期提高產量。

目前市場認為，橡膠價格將維持強韌。中國今年汽車銷售預估將增至約3,100萬輛，東南亞 正進入天然橡膠2~4月的低生產季節，一家特殊交易公司的消息人士說，至少天然橡膠價格在低產季結束前，都不太可能下跌。