法國巴黎銀行料美5月起共降息2.5個百分點 看好黃金升至2150美元

左起為法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）與法國巴黎銀行財富管理亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏（Chris Zee）。（記者楊筱筠／攝影）

法國巴黎銀行今（30）日舉行2024年經濟展望，估美國今年經濟溫和放緩，各國央行升息周期已經見頂，預計美聯準會（Fed）5月降息 ，2024年降息150個基點（1.5個百分點）（1基點為0.01個百分點）、2025年上半年降息100個基點（1個百分點），預計5月展開的降息循環幅度為250個基點（2.5個百分點），預期下半年美元走弱，建議投資 固定收益資產、殖利率 債以及黃金，看好黃金將升回到每盎司1,950到2,150美元。

伴隨美國降息，全球主要央行今年下半年將跟進，法國巴黎銀料歐洲央行下半年降息75個基點（0.75個百分點），英國降息100個基點（1個百分點），唯獨台灣央行今年凍息，因台灣通膨壓力不向其他已開發國家那麼大，料亞洲國家傾邊走邊看。

法國巴黎銀財富管理亞洲區投資長巴亞尼（Prashant Bhayani）預期，美國今年GDP預計為0.9％、歐盟0.6％、日本1％、新加坡2.1％、印度7％等。對美通膨預期降至2.6％，料美經濟上半年開始下滑，第1季與第2季分別預期GDP為0％與衰退0.3％，第3季開始回溫到0.2％，美因此有降息條件。

川普如果當選美總統 為亞洲帶來甚麼影響？

巴亞尼指出，2024年全球多處舉行重要總統大選，包括剛選完的台灣，以及印度、印尼、墨西哥，與美國總統大選。

是否該擔心川普當選帶來的潛在風險？巴亞尼認為，其一，過去川普擔任美總統期間，股市漲幅是美國各任總統一倍之上，第二，當選美國總統能否掌握絕對國會席次，認為誰當選美總統，對大陸與兩岸的態度不會有太大變化，市場看經濟，要回到政策面與總經面；其三，美股在總統大選前往往表現正面，過往平均總統大選年股票上漲11.3％。

法國巴黎銀維持增加持有全球股票。巴亞尼透露，法國巴黎銀去年年初加碼配置股市，但預料今年股市上漲幅度將小於去年，惟除了美股，其他股市、包括日本、日本之外亞太區、歐洲、新興市場與英國，本益比落於甚至低於長期水準，建議今年強力配置日股，看好歐元區、英國、新興市場。

2024年配置日股、印度

其中法國巴黎銀過去已經加碼配置日股，看好其企業獲利能力，以及中美貿易戰後、廠商轉移東南亞，需要購買新設備，所帶來的日本自動化機械利多發展，過去十年市場都忽略了日股成長潛力。

另外，也看好印度，受惠半數人口不到30歲，紅利結構優異，加上印度民間基礎建設投資資本支出持續成長，同樣看好經濟表現好、人口結構年輕的印尼。

債市部分，巴亞尼指出，去年法國巴黎銀行在10年期美債殖利率攀升到5％進場布局、跌至3.7％出場，目前殖利率回到4％水準，利率仍是全球金融危機來最具吸引力時候，可布局個別政府與投資級別債券、新興市場計價債券，中性看待非投資級債券，偏好布局3到7年的短天期債券。

產業上，因應全球經濟走向去碳化，建議留意能源基礎建設、智慧控制系統、再生能源，不光太陽能、風力發電，廠商還會打造輸配電網，背後帶動的工業類股、碳捕捉等等相關產業趨勢，同時認同台灣在 AI 浪潮是不可或缺的角色。