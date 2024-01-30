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全球飛機短缺將推升票價

編譯陳苓／綜合外電
飛機供應鏈問題不斷，生產落後使全球飛機持續短缺，將推升飛機租賃成本，可能導致機票價格走高。（路透）
飛機供應鏈問題不斷，生產落後使全球飛機持續短缺，將推升飛機租賃成本，可能導致機票價格走高。（路透）

阿拉斯加航空1月稍早發生機艙門掉落意外，提高飛機製造的監管風險。受此影響，業界分析師認為，生產落後將使得全球飛機持續短缺好幾年，將推升飛機的租賃成本，並可能導致機票價格走高。

全球飛機租賃業者、銀行家、航空公司29日齊聚都柏林，召開為期一周的航空經濟會議，研究MAX 9遭部分停飛後，可能引發的供給問題。愛爾蘭首都都柏林是全球航空金融產業的中心。

路透報導，航空資料處理分析機構Cirium（睿思譽）的全球主管莫里斯說，「未來很長一段時間，飛機將持續短缺」，「需求大致相當耀眼，問題是供給何時跟上？我們估計要到2026年或2027年，但（阿拉斯加航空發生意外後）如今有下行風險」。

美國聯邦航空總署（FAA）上周採取罕見行動，下令波音在品管憂慮解決前，須停止增產737 MAX飛機，FAA未說明限制令會持續多久。業界專家表示，限制解除後，預料監管機構會持續進行額外檢查，可能會抑制生產展望。

2018、2019年MAX客機墜機引發的安全危機，已讓監管單位加強管控飛機設計與開發，如今機艙門掉落、隨後又發現此系列飛機的螺絲鬆脫，可能會打壓生產。分析師指出，這兩場危機將讓飛機開發更困難、生產更緩慢。

疫情以來，飛機供應鏈原本就問題不斷。飛機租賃公司Air Lease Corp.執行董事長烏瓦-海茲說：「不管是機體、引擎、或是座位和飛機廚房等次級零件，我們都遭遇巨大的代工挑戰。」

對於已經大手筆訂購飛機的租賃公司來說，這可能是好消息，由於航空公司急著租用飛機，能取得更高的投資報酬。但對航空公司而言，這可能表示更慢取得削減成本和降低碳排所需的新技術，並會提高租賃比率，或許會讓機票價格上揚。

疫情 投資 供應鏈

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