我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加社區治安差 更多華人買槍自保

30年難得一遇：聯準會降息 料將推動這些國家債券上漲

油輪紅海又遇襲 油市關鍵時刻

編譯陳苓、陳律安／綜合報導
托克集團的油輪馬林魯安達號26日在行經紅海時，遭葉門青年運動的飛彈擊中，起火燃燒。（美聯社）
托克集團的油輪馬林魯安達號26日在行經紅海時，遭葉門青年運動的飛彈擊中，起火燃燒。（美聯社）

運載俄國燃料的油輪26日在紅海遭葉門青年運動組織（又譯胡塞組織）襲擊，撼動外界認為俄國油品不會遇襲的看法，可能成為油市的關鍵時刻，業者將重新思索相關風險，若俄國原油避走紅海，改成繞道非洲，將推升俄國油品價格，導致運力吃緊，從而使油市供給短缺。

彭博資訊報導，西德州中級原油3月期貨26日上漲0.84%至每桶78.01美元，為去年11月來最高，布蘭特原油3月期貨勁揚1.36%至每桶83.55美元，升至兩個月新高；兩大原油指標一周來漲幅都超過6%，為10月以哈戰爭爆發以來最大周線升幅。

報導指出，油市先前狀況平靜，多數行經紅海和蘇伊士運河的原油，都來自俄國。由於俄國是胡塞支持者伊朗的盟友，胡塞表示，俄國船隻無須恐懼，油輪此前也大致未受攻擊。但26日的事件清楚顯示，不管胡塞做出何種保證，只要船隻和美國、英國、以色列稍有關聯，都可能遇襲。

每天有近300萬桶的俄國原油和燃料經由紅海運往亞洲，這次攻擊意味當中有更多油品可能遭遇風險。儘管俄烏戰爭後，俄國原油遭到制裁，該國出口仍對全球市場影響重大。

這並不代表所有俄國油品都成了攻擊目標。目前俄國油品多由影子船隊運送，這些船隻幾乎從未與美國、英國、以色列有公開關聯。但馬林魯安達油輪上的油品並非如此，該船運送的油品，價格在美國制裁的允許範圍之內，因而由西方服務商承運。對胡塞來說，這也許就構成攻擊理由。

這起事件之前，運送俄國貨物的油輪船東和船員，顯然較願意行經紅海。萬一狀況改變，將是莫斯科的利空，全球油市也會出現潛在的供給問題。

西方加強制裁，已讓油輪船隊有些吃緊，要是更多俄國石油必須繞遠路改走非洲，運力會更加緊繃。

然而，許多交易員仍謹慎看待油價前景，原因是非石油輸出國組織（OPEC）的產油國大量產油，以及印度等主要進口國的需求減緩。

交易員押注聯準會（Fed）更可能在5月啟動降息，而非3月，這因素也為油價帶來壓力。

俄國 石油 油價

上一則

美股重頭戲 科技5強財報決定市場命運

下一則

聞泰奪三星ODM大單？傳今年承接逾4000萬支

延伸閱讀

華府稱美軍遇襲身亡 約旦：不發生在國境內

華府稱美軍遇襲身亡 約旦：不發生在國境內
加薩戰爭爆發以來首傳美軍遇襲喪生 拜登矢言反擊

加薩戰爭爆發以來首傳美軍遇襲喪生 拜登矢言反擊
巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁

巴黎羅浮宮蒙娜麗莎畫像又遇襲 遭2女潑灑湯汁
傳中國敦促伊朗出面 制止葉門叛軍在紅海襲擊商船

傳中國敦促伊朗出面 制止葉門叛軍在紅海襲擊商船

熱門新聞

中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

中國為何回頭買美債？

2024-01-22 14:21
國稅局(IRS)在新冠疫情期間暫停許多追稅措施，如今已恢復正常作業，稅務專家建議民眾若有欠稅，務必繳清。(美聯社)

報稅即將開始 為什麼愈來愈多人要補稅？專家這樣說

2024-01-23 22:20
摩根士丹利知名分析師摩爾（Joseph Moore）看好威騰（Western Digital）股價有超過25%的上漲潛力。（路透）

Nvidia不再是大摩首選晶片股 另一家即將分拆的公司更被看好

2024-01-23 18:51
美超微創辦人梁見後。（美超微／提供）

美超微一年漲幅逾430%贏過Nvidia 梁見後躋身億萬富豪

2024-01-24 04:18
美股史坦普500指數23日連續第三個交易日收盤創新高，一掃2024年初時步履蹣跚的陰霾。（路透）

美股近日迭創新高不令人意外 說穿了只是這個原因

2024-01-24 06:17
特斯拉（Tesla）25日股價大跌12%，市值蒸發800億美元。（路透）

特斯拉市值狂瀉800億美元 投資人如今更愛減肥藥廠

2024-01-25 20:57

超人氣

更多 >
繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演

繼「繁花」王家衛後 張藝謀也將首拍電視劇 頂流女星搶著演
身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑

身形較以往消瘦…網傳習近平罹胰臟癌 可信度存疑
8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅

8964+小熊維尼 英鋼琴家臉書秀貼紙再嗆小粉紅
本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮

本月已有2.4萬人丟飯碗…轉型押AI 科技業再掀裁員潮
布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月

布碌崙8大道房東發現華男房客陳屍公寓數月