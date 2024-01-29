油輪紅海又遇襲 油市關鍵時刻

托克集團的油輪馬林魯安達號26日在行經紅海時，遭葉門青年運動的飛彈擊中，起火燃燒。（美聯社）

運載俄國 燃料的油輪26日在紅海遭葉門青年運動組織（又譯胡塞組織）襲擊，撼動外界認為俄國油品不會遇襲的看法，可能成為油市的關鍵時刻，業者將重新思索相關風險，若俄國原油避走紅海，改成繞道非洲，將推升俄國油品價格，導致運力吃緊，從而使油市供給短缺。

彭博資訊報導，西德州中級原油3月期貨26日上漲0.84%至每桶78.01美元，為去年11月來最高，布蘭特原油3月期貨勁揚1.36%至每桶83.55美元，升至兩個月新高；兩大原油指標一周來漲幅都超過6%，為10月以哈戰爭爆發以來最大周線升幅。

報導指出，油市先前狀況平靜，多數行經紅海和蘇伊士運河的原油，都來自俄國。由於俄國是胡塞支持者伊朗的盟友，胡塞表示，俄國船隻無須恐懼，油輪此前也大致未受攻擊。但26日的事件清楚顯示，不管胡塞做出何種保證，只要船隻和美國、英國、以色列稍有關聯，都可能遇襲。

每天有近300萬桶的俄國原油和燃料經由紅海運往亞洲，這次攻擊意味當中有更多油品可能遭遇風險。儘管俄烏戰爭後，俄國原油遭到制裁，該國出口仍對全球市場影響重大。

這並不代表所有俄國油品都成了攻擊目標。目前俄國油品多由影子船隊運送，這些船隻幾乎從未與美國、英國、以色列有公開關聯。但馬林魯安達油輪上的油品並非如此，該船運送的油品，價格在美國制裁的允許範圍之內，因而由西方服務商承運。對胡塞來說，這也許就構成攻擊理由。

這起事件之前，運送俄國貨物的油輪船東和船員，顯然較願意行經紅海。萬一狀況改變，將是莫斯科的利空，全球油市也會出現潛在的供給問題。

西方加強制裁，已讓油輪船隊有些吃緊，要是更多俄國石油 必須繞遠路改走非洲，運力會更加緊繃。

然而，許多交易員仍謹慎看待油價 前景，原因是非石油輸出國組織（OPEC）的產油國大量產油，以及印度等主要進口國的需求減緩。

交易員押注聯準會（Fed）更可能在5月啟動降息，而非3月，這因素也為油價帶來壓力。