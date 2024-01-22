OpenAI擬找大咖蓋晶片廠

OpenAI執行長奧特曼積極籌募百億美元規模的資金，想建立起晶片製造網，確保AI晶片充足供應。（美聯社）

英國金融時報（FT）20日報導，OpenAI 執行長奧特曼 正與包括台積電在內晶片 製造業者，及中東投資者，討論成立新的晶片事業計畫。OpenAI對人工智慧（AI）晶片的需求勢將不斷增加，奧特曼尋求能夠滿足公司需求的解方，同時降低對輝達（Nvidia）的依賴。

彭博資訊也報導，奧特曼準備籌募規模百億美元的資金，建構起全球半導體製造網。知情人士透露，奧特曼接洽過的多方投資者包括位於阿聯阿布達比的AI研發公司G42、日本的軟銀集團等。而光是跟G42的討論，籌資目標就定在80億美元到100億美元。

晶片製造技術領導廠商如台積電、三星電子、英特爾，也可能是OpenAI的合作夥伴。FT引述的消息人士也說，台積電也是被洽談有關合作製造晶片的對象。

FT向OpenAI與台積電查證，兩家公司都拒絕置評；也沒辦法馬上採訪到掌控G42的王室成員、國安顧問塔赫農。彭博也都無法得到這些相關公司的評論。

塔赫農是阿聯最具影響力人士之一。阿布達比幾個最強大的政府投資基金，例如控有8,000億美元資金的阿布達比投資局、阿布達比控股公司（ADQ）均是由塔赫農擔任主席。他帶領的AI公司G42，已經與OpenAI和微軟建立夥伴關係。

消息人士指出，奧特曼擔心隨著AI普及，大範圍部署時，將缺少足夠的晶片，而他認為依照目前一些對AI晶片生產的預測，屆時供應會跟不上需求，因而有必要及早建立起供應網絡，而且現在就必須行動，以確保本世紀末能有足夠供給。

目前外界還不明確了解奧特曼希望為心目中的新事業籌募多少資金，然而只蓋一間最先進製程的晶片廠，就可能需要數百億美元。奧特曼去年11月突然被免職之時，就一直在奔走投資工廠這件事，回歸擔任OpenAI執行長後仍繼續努力。

兩位知情人士告訴彭博，奧特曼試探過微軟意向，微軟有興趣。但微軟對此不予置評。

OpenAI與其他AI界領導企業，依賴數十萬顆晶片訓練並運作他們的大型語言模型（LLM），爭搶繪圖處理器（GPU）的競爭非常激烈。這類半導體的供應被緊緊控制在少數大公司手中。

目前不清楚奧特曼致力想成立的晶片公司，是會隸屬在OpenAI之下或是獨立企業。如果新公司順利成立，OpenAI將會是這家晶片公司的主要客戶。