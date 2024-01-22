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中製設備湧入 歐洲太陽能業陷危

編譯易起宇／綜合報導
來自中國輸入產品的激烈競爭，正在削弱歐洲當地的太陽能製造。（路透）
來自中國輸入產品的激烈競爭，正在削弱歐洲當地的太陽能製造。（路透）

歐盟制定野心勃勃的氣候目標，卻未能提振境內光電業，歐洲太陽能產業反而正面臨十多年來最嚴重的危機，原因是來自中國大陸輸入產品的激烈競爭，正在削弱歐洲當地的太陽能製造，使歐洲的能源自主希望距離實現更加渺茫。

彭博資訊報導，雖然去年歐盟太陽能面板安裝量創歷來新高，是歐盟的氣候目標的一大佳音，但部分是因為中國大陸設備湧入，反而導致當地製造商獲利大幅下滑。

儘管各國政府仍堅持推動使用更多本土能源基建設施，但提振相關產業的行動持續緩慢。

最新影響已在17日浮現。瑞士太陽能面板製造商Meyer Burger表示，可能關閉位在德國弗萊堡（Freiberg）的歐洲最大生產據點之一，轉向投資美國。該公司將在2月做出最後決定，最快4月可能關閉該廠，將影響約500名員工。

由於太陽能成本大幅下滑，一直是歐洲近年來擴張再生能源策略的重要一環，但諷刺的是，歐洲太陽能面板生產商擴大供應鏈的規模始終不足以與全世界競爭。歐洲各國政府雖面臨能源轉型壓力，卻缺乏足夠預算協助廠商跟上腳步。

另一個增添事態複雜度的關鍵因素，為美國2022年對中國大陸新疆地區太陽能面板零組件的禁令。這項措施的目標是為了排除強迫勞動，卻導致大量中國大陸製造的太陽能面板湧入歐洲。研究機構Rystad能源公司去年7月估計，歐洲倉儲已積累價值約70億歐元（約76.4億美元）的中國大陸製太陽能面板，發電容量約相當於歐洲2022年安裝的所有太陽能面板。

Meyer Burger執行長艾爾夫特形容這種發展是「傾銷」。彭博新能源財經數據顯示，全球太陽能模組價格去年腰斬至每瓦0.12美元，約是Meyer Burger模組製造成本的三分之一，就連中國大陸主要太陽能製造商都難以維持獲利能力。

歐盟已表示，目標是在2030年前至少40%乾淨技術需求由本土製造。但產業協會SolarPower Europe表示，目前本土供應商只能滿足不到2%的歐洲太陽能需求，約90%零組件來自中國大陸。

歐洲執委會還沒敲定的淨零碳排產業法案，在制定再生能源標售的準則時，將考慮到資安、永續性及交貨能力，應能有利當地風力與太陽能製造商。

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