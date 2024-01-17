沙國主權基金今年要大舉投資半導體、航太產業

沙烏地阿拉伯的主權財富基金今年準備大舉投資半導體產業。 （路透）

沙烏地阿拉伯的主權財富基金今年計劃對半導體和航太 工業進行大規模投資 ，因為沙國要加快努力，在石油產業之外實現經濟多元化。

沙烏地阿拉伯通訊暨資訊科技部長蘇瓦哈在達沃斯世界經濟論壇（WEF）接受訪問時表示，沙國公共投資基金（PIF）正在考慮今年對半導體行業進行「規模可觀的投資」，但他不願透過更多投資細節。

蘇瓦哈身兼沙烏地航太署主席，他說，PIF還準備創建一家國家航太公司，投資和收購航太領域的資產。他認為，太空產業的併購「現在時機成熟了」。

PIF已經在各產業領域大舉投資，從電動車製造商到新興高爾夫錦標賽等，投資標的琳瑯滿目。現在PIF資產已迅速累積到約7,000億美元，並計畫在2025年達到1兆美元。

航太產業方面，沙國2018年就啟動太空計畫，去年把太空人 送入太空。蘇瓦哈說：「新的太空經濟，絕對是下一個以兆美元計算的機會。」「沙烏地非常樂觀，不僅要成為該領域的地區領導者，也要成為全球領袖。目標是到2030年確立地區領導地位，到2040年上升至全球領導地位。」

蘇瓦哈表示，沙烏地阿拉伯投資太空產業的一大重點將是通訊。「2024年，仍有26億人尚未連上網路，把還沒能連上網路的人連起的唯一方法，正是經由太空」。

蘇瓦哈說，儘管美、中兩大經濟體之間緊張升高，沙國預計仍然能夠繼續吸引美國和中國科技公司的投資，因為沙烏地保護智慧財產、防堵技術外洩，而且歡迎投資、夥伴結盟，是個開放市場，「只要外資符合法規與安全，有助國家利益，我們就可以合作」。