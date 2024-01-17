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紅海危機恐助燃全球通膨

編譯任中原、劉忠勇／綜合報導
經濟學者伊爾艾朗表示，紅海貨輪遭攻擊，不僅使航運成本提高，還將使全球供應鏈備受干擾，並推動原油價格上漲，通膨有再度升高的風險，並將打擊全球經濟成長。（路透）
經濟學者伊爾艾朗表示，紅海貨輪遭攻擊，不僅使航運成本提高，還將使全球供應鏈備受干擾，並推動原油價格上漲，通膨有再度升高的風險，並將打擊全球經濟成長。（路透）

紅海緊張情勢持續升高，美國與希臘都傳出商船遭葉門叛軍青年運動組織飛彈擊中，促使更多航商避走紅海、繞道南非好望角，對汽車供應鏈的影響也擴大。

安聯集團經濟顧問伊爾艾朗警告，紅海危機推升航運成本、干擾全球供應鏈、推動原油價格上漲，通膨有再度升高的風險，並將打擊全球經濟成長。

美軍中央司令部15日在社交媒體平台X發文表示，當地時間下午4時左右，掛旗馬紹爾群島的商船Gibraltar Eagle在亞丁灣遭到襲擊，沒有人員受傷，船隻未出現重大損壞，繼續航行。營運商Eagle Bulk船運公司證實，載運鋼品的船遭擊中。

這是首度有船舶在亞丁灣、而非在紅海南端遭飛彈擊中，勢將降低航商對紅海航行安全的信心。

青年運動同日已表示，將擴大攻擊目標，涵蓋美國船隻。美國運輸部則要求美國商船在進一步通知前，都避免航行當地。英國海軍16日表示，希臘散貨船Zografia也被飛彈擊中。

日本營收最高的航運公司日本郵船16日表示，旗下所有船隻將暫停行經紅海。鈴木汽車同日宣布，21日前都將暫停匈牙利工廠的Vitara與S-Cross車款生產，因航商繞道紅海、導致引擎等零組件出貨延遲，成為汽車供應鏈遭波及的最新例證，國際油價16日盤中續揚0.9%。

伊爾艾朗16日接受BBC訪問時表示，紅海危機對海運的干擾程度雖沒有新冠疫情那麼嚴重，「我們（仍）將看到通膨升高、房貸利率上升，及經濟成長下降」。他說，如果通膨未能減緩，甚至升高，且各大央行不願輕易降息，房貸利率便可能再度上升。

伊爾艾朗表示，「我的確相當擔憂。我們正面臨強大逆風，處於全球經濟供給面更加脆弱的新現實，也意味著通膨走勢將比以往嚴峻得多」。全球約15%的貿易額都經過紅海水道。

德國航運巨擘赫伯羅德的貨櫃輪去年12月21日就不再航經紅海，並表示貨輪改道好望角，每航次光是燃料成本就增加數百萬美元，「我們不僅耗用更多燃油，而且為了縮短船期延誤，貨輪必須加速航行，使燃油用量更多」。

赫伯羅德指出，貨輪繞道好望角，使新加坡─鹿特丹的貨輪每航次船期拉長12天，新加坡─地中海東岸的船期更拉長18天。

供應鏈 新加坡 油價

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